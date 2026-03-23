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Lunes, 23 de marzo de 2026
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Nicolás Maduro

A la espera de su próxima audiencia por narcotráfico, Nicolás Maduro se encuentra "delgado, atleta y haciendo ejercicio todos los días", asegura su hijo Nicolás Maduro Guerra

marzo 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro - EFE
Maduro, de 63 años, y su esposa, de 69 años, están recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC), en Nueva York, tras ser capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas como resultado de un operativo militar.

A tan solo días de que el dictador Nicolás Maduro tenga que enfrentar su próxima audiencia por narcotráfico en Nueva York, su hijo habla de las condiciones en las que se encuentra en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC).

Nicolás Maduro Guerra, también conocido como 'Nicolacito', afirmó que su padre se encuentra "delgado y atleta".

Durante las manifestaciones chavistas que se dieron este lunes en Caracas, el hijo del dictador habló de sus padres y afirmó que ambos están "muy bien, están muy fuertes. Con mucho ánimo, con mucha fuerza".

Y señaló que "vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días, y a una primera combatiente firme y alerta".

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Además, explicó que las movilizaciones son "porque este jueves es la audiencia del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, secuestrados en Estados Unidos y pedimos por su libertad".

Nicolacito también hizo énfasis en que la audiencia que tendrá lugar este jueves 26 de marzo es "procesal. De hecho de la Fiscalía, de la defensa para seguir elevando la verdad de Venezuela, y la verdad y la inocencia de Nicolás Maduro y Cilia".

Maduro, de 63 años, y su esposa, de 69 años, están recluidos en el Metropolitan Detention Center (MDC), en Nueva York, tras ser capturados por Estados Unidos el pasado 3 de enero en Caracas como resultado de un operativo militar.

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