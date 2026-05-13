"El sistema represivo en Venezuela sigue intacto": directora de Human Rights Watch sobre ley de amnistía

Juanita Goebertus, directora de la Dirección de las Américas de Human Rights Watch, presentó una visión sobre el estado actual de Venezuela.

"Estamos lejos de que se haya producido una transición a la democracia, el sistema represivo en Venezuela sigue intacto", afirmó.

La experta señaló que la legislación presenta exclusiones temporales y por tipo de delito, como el de rebelión militar, que afectan especialmente a militares opositores.

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"Hemos documentado cómo se está aplicando por un poder judicial que está cooptado ya durante muchísimos años", explicó Goebertus, quien agregó que los operadores judiciales "están esperando órdenes de arriba" para otorgar las amnistías.

Human Rights Watch cuestionó además las declaraciones del presidente Donald Trump sobre Venezuela. "Nosotros en nuestro trabajo de documentación no vemos a la gente bailando en las calles, muy por el contrario, vemos una inmensa frustración", señaló.

La directora de HRW rechazó las afirmaciones de Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional venezolana, quien calificó a los detenidos restantes como terroristas, narcotraficantes y corruptos. "Esas afirmaciones son falsas", dijo.