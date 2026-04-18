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Sábado, 18 de abril de 2026
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Nicaragua

Estados Unidos sanciona al viceministro del Interior del régimen de Nicaragua por graves violaciones de derechos humanos

abril 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Ortega (EFE)
Daniel Ortega (EFE)
Marco Rubio informó que Estados Unidos continúa exigiendo responsabilidades al régimen de Daniel Ortega. El anuncio se da en el contexto de la presión a Cuba y Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la administración del Donald Trump sancionó al viceministro del Interior del régimen de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su rol en violaciones a los derechos humanos.

Rubio informó a través de su cuenta de X que Estados Unidos continúa exigiendo responsabilidades al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la “ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen".

“La Administración Trump continúa exigiendo responsabilidad a la dictadura de Murillo-Ortega por brutales violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses”, expresó el funcionario estadounidense.

Rubio agregó: “Estoy designando al vice ministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su rol en violaciones a los derechos humanos”.

Cabe señalar que Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos hijos de la Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como contra cinco responsables y siete empresas vinculadas al negocio de la extracción y comercialización del oro.

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Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Ambos son sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), informó el Departamento del Tesoro.

"La dictadura de Murillo-Ortega ha colocado a familiares en puestos clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense", acusa el Departamento de Estado.

"Desde 2020, ha reestructurado el sector minero en una compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio", añade.

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