Nueva aerolínea anuncia vuelos directos entre Caracas y Miami: esta es la fecha en la que comenzarán a operar

Una nueva aerolínea anunció este miércoles la reanudación de los vuelos entre Caracas, Venezuela, y Miami, Estados Unidos, en medio de la presión de Washington sobre el régimen de Delcy Rodríguez.

Cabe recordar que tras la captura de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos el pasado 3 de enero, el régimen venezolano se ha visto presionado a llevar a cabo una apertura económica que incluye la reanudación de las rutas aéreas entre ambos países.

Este miércoles, la aerolínea Laser confirmó que reanudará la ruta entre la capital venezolana y Miami, al tiempo que dio a conocer la fecha en la que comenzará la operación.

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Laser confirmó que la operación entre Venezuela y Estados Unidos comenzará a partir del próximo 1 de mayo.

La ruta contará con un vuelo diario de ida y de vuelta con aviones Airbus A320 con capacidad para 150 asientos.

Así las cosas, el vuelo entre Miami y Caracas operará a las 7:30 a.m (hora local) y el vuelo en la ruta contraria estará programado para las 12:30 (hora de Caracas).

En ese sentido, se espera que en los próximos días la aerolínea habilite en su sitio web la compra de pasajes online.

De esa manera, los viajeros venezolanos tendrán más oferta después de que la aerolínea American Airlines confirmara la reanudación de los vuelos en la misma ruta a partir del 30 de abril.

El trayecto entre ambas ciudades comenzará a operar desde el próximo 30 de abril con un vuelo diario que saldrá de la capital venezolana a las 2:30 de la tarde (hora local) y tendrá una duración de tres horas con 33 minutos.

Actualmente, los tiquetes tienen un valor inicial de 1143 dólares y un costo mínimo de 954 dólares en las plataformas de la aerolínea norteamericana.