La Selección Colombia confirma rival para su último amistoso antes del Mundial 2026: enfrentará a equipo que comparte grupo con Argentina

La Selección Colombia confirmó este jueves un nuevo partido amistoso preparatorio para el Mundial de 2026 que arrancará el próximo 11 de junio.

Este será el último encuentro de la Tricolor antes de su debut en la cita orbital programado para el 17 de junio próximo.

Se trata de la Selección de Jordania, que se clasificó por Asia y debutará en un Mundial por primera vez en su historia.

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“La Selección Colombia Masculina de Mayores se medirá ante Jordania en el marco de la serie “Countdown to ’26”, un ciclo de preparación que reúne a cuatro selecciones: Suiza, Australia, Colombia y Jordania”, indico la Federación Colombiana de Fútbol a través de un comunicado.

A su vez, la FCF confirmó que el encuentro se disputará el domingo 7 de junio a las 4 de la tarde y será el último encuentro antes de su viaje a la sede del primer encuentro del Mundial que se disputará en Guadalajara.

“De esta manera, el duelo ante Jordania será el último encuentro de preparación del seleccionado nacional antes de trasladarse a su campamento base oficial en Guadalajara, México”, detalló la FCF.

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Jordania se clasificó por primera vez a la Copa del Mundo meses atrás tras disputar las Eliminatorias asiáticas. La selección jordana compartirá el Grupo J con la campeona Argentina, Austria y Argelia.

Cabe recordar que Colombia debutará en la cita orbital el 17 de junio, en Guadalajara, ante Uzbekistán. Además, la selección tiene programado un encuentro de despedida el próximo 31 de mayo ante Costa Rica en Bogotá.