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Domingo, 26 de abril de 2026
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Juicio contra Maduro

"EE. UU. prefiere eso antes de que el caso sea desestimado": abogado sobre autorización de fondos públicos para pago de la defensa en el juicio de Maduro y su esposa

abril 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La medida ha generado serios cuestionamientos, ya que implica el uso de activos del Estado venezolano para cubrir los gastos de un caso penal contra un dictador.

Estados Unidos autorizó que el Estado venezolano utilice fondos públicos para pagar la defensa legal del tirano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

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Esta determinación se tomó en el marco del proceso judicial que Maduro enfrenta en Nueva York por cargos de narcotráfico, tras su captura el pasado 3 de enero.

El abogado constitucionalista Rafael Peñalver se refirió a este tema en el programa La Tarde de NTN24.

"La sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos es muy amplia y muy estricta, tienes derecho, si eres acusado, a una defensa adecuada, que puede ser a través de un abogado público, pero el propio juez del caso dijo que este caso es tan complejo que probablemente la oficina del abogado público no podría hacerse cargo... Ante la eventual desestimación del caso, el Gobierno (de EE.UU.) ha cedido y ha permitido que se utilicen esos fondos para que proceda el caso contra Maduro", puntualizó el entrevistado.

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Posteriormente, insistió: "El Gobierno de EE. UU. prefiere eso antes de que el caso sea desestimado".

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La medida ha generado serios cuestionamientos, ya que implica el uso de activos del Estado venezolano para cubrir los gastos de un caso penal contra un dictador.

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