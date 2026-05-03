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Domingo, 03 de mayo de 2026
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Donald Trump

“Sin duda podría ocurrir”: Trump no descarta la reanudación de ataques contra el régimen iraní

mayo 3, 2026
Por: Natalya Baquero González
El mandatario de los Estados Unidos analizará la nueva propuesta del régimen iraní, pero no descarta que esta no sea aceptada y reanude los ataques.

Luego de comunicarle al Congreso de los Estados Unidos el fin de las hostilidades contra el régimen de Irán, antes de cumplirse el plazo institucional, el presidente Donald Trump dejó ver que analizará la nueva propuesta enviada por los ayatolás.

Sin embargo, dejo claro que es muy probable que esta no llegue a ser aceptada, debido al daño histórico que han causado a la humanidad.

“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptado”, indicó el mandatario norteamericano por medio de su red Truth Social.

No obstante, dejo claro que no descarta reanudar los ataques contra el régimen iraní, pues considera que “no han pagado” el precio suficiente por las afectaciones que han causado durante más de cuatro décadas.

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“Aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”, sentenció.

Declaraciones que vuelven a tomar fuerza, luego de que el mandatario señalara a los medios que la reanudación de hostilidades contra el régimen “sin duda alguna podrá ocurrir”.

El presidente Donald Trump indicó a la prensa que “si se portan mal, si hacen algo mal, ya veremos. Pero es una posibilidad que sin duda podría ocurrir”.

Cabe resaltar que el sábado 2 de mayo, Irán anunció que la decisión de continuar con el conflicto en Oriente Medio o de privilegiar la diplomacia depende de los Estados Unidos.

"Ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo", expresó el viceministro de Exteriores Kazem Gharibabadi.

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Dejando claro que se encuentran abiertos a cualquiera de las dos opciones, con la finalidad de garantizar sus intereses.

"Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y su seguridad nacional, está preparado para ambas opciones", agregaron ante diplomáticos en la cadena Teherán, según la estatal IRIB.

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