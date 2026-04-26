NTN24
Domingo, 26 de abril de 2026
Domingo, 26 de abril de 2026
Atentado en Colombia

Asciende a 19 el número de muertos tras ataque con bomba en importante vía del suroccidente de Colombia

abril 26, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Atentado en Colombia - Foto: EFE
Atentado en Colombia - Foto: EFE
Según el Ejército, la explosión se dio en medio de un retén ilegal de los disidentes a la población civil.

Al menos 19 muertos dejó un atentado ocurrido el sábado en una carretera del suroeste de Colombia, según un nuevo balance difundido este domingo, cuando falta poco más de un mes para las elecciones presidenciales.

En plena campaña electoral, dominada por los temas seguridad, las autoridades atribuyeron el ataque a disidentes de la extinta guerrilla de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016.

El presidente Gustavo Petro se refirió a ellos como "terroristas" y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

o

En un comunicado publicado en X, Medicina Legal reportó "diecinueve cuerpos". Previamente había cifrado en 14 el número fallecidos y 38 heridos a causa de la enorme explosión ocurrida el sábado en una carretera del departamento del Cauca.

Según el Ejército, la explosión se dio en medio de un retén ilegal de los disidentes a la población civil.

La bomba impactó contra más de una decena de vehículos y los movió varios metros, según testigos del atentado. Imágenes muestran los cuerpos cubiertos de las víctimas, vehículos destrozados y un enorme cráter en la vía.

Los rebeldes siembran el terror en la región del Cauca, con una seguidilla de atentados que arrancó el viernes con un ataque bomba contra una base militar en la ciudad de Cali, que dejó dos heridos.

o

Los liderados por Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia, hostigan a la fuerza pública con explosivos, drones y fuego cruzado.

Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.

Temas relacionados:

Atentado en Colombia

Valle del Cauca

Explosión

Cali

Cauca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Probablemente no sea aprobada”: experto sobre resolución que busca bloquear una intervención militar de EE. UU. en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Departamento de Justicia de EE. UU. autoriza al régimen venezolano pagar defensa de Maduro y su esposa bajo dos condiciones: esto dice el documento oficial

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Nayib Bukele y Gustavo Petro (EFE)
Nayib Bukele

Bukele reacciona al escándalo en Colombia por una parranda en una cárcel y le lanza pulla a Petro: “todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás”

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, candidatos a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026 - Fotos: EFE
Amenazas

"Estamos ante una situación en la que no hay que bajar la guardia": Alejandro Rubiano sobre amenazas de muerte a candidatos presidenciales de Colombia

Donald Trump - Foto: AFP
Casa Blanca

"Aniquilada": Casa Blanca publica los tres grandes objetivos cumplidos tras ataques contra el régimen de Irán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Final del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Argentina - Foto: EFE
Selección Colombia

Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 respondieron con fotografía a los dichos de los argentinos tras final del Campeonato Sudamericano

Nayib Bukele y Gustavo Petro (EFE)
Nayib Bukele

Bukele reacciona al escándalo en Colombia por una parranda en una cárcel y le lanza pulla a Petro: “todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás”

Logos del Deportivo La Guaira y el Fluminense / Yeferson Soteldo, futbolista venezolano - Fotos: X / EFE
Yeferson Soteldo

Captan a Soteldo saliendo del Estadio Olímpico de la UCV tras ser pitado por fanáticos venezolanos: así pasó de largo en zona mixta

Richard Ríos, mediocampista del Benfica - Foto: AFP
Richard Ríos

Richard Ríos estaría en el radar de un equipo de la Serie A de Italia, el cual ya habría establecido contacto con el entorno del jugador

Artemis II - Fotos NASA
Artemis II

Esto es lo que han descubierto los astronautas de Artemis II en la enigmática cara oculta de la Luna

Futbol colombiano - Foto: EFE
Fútbol colombiano

Promesa del fútbol colombiano se puso a llorar tras fallar una opción clara de gol y pidió ser sustituido

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, candidatos a la Presidencia de Colombia para las elecciones de 2026 - Fotos: EFE
Amenazas

"Estamos ante una situación en la que no hay que bajar la guardia": Alejandro Rubiano sobre amenazas de muerte a candidatos presidenciales de Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre