“Es una demostración de la incapacidad del gobierno actual de dar solución a los problemas de seguridad”: Experto sobre las amenazas a candidatos presidenciales en Colombia

A exactamente dos semanas para que los colombianos acudan a las urnas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el panorama político se encuentra profundamente polarizado y sumido en una atmósfera de extrema tensión institucional, con amenazas, asesinatos y advertencias sin pruebas por parte del gobierno de un supuesto fraude.

Este fin de semana fueron asesinados dos colaboradores de la campaña de Abelardo de la Espriella y sobre esto se pronunció el senador de Estados Unidos Bernie Moreno. El congresista, nacido en Colombia, pidió protección para todos los aspirantes a dos semanas de las elecciones y el candidato le agradeció sus palabras.

Javier Garay Vargas, politólogo con pregrado en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar al respecto de las amenazas y los actos de violencia que han ocurrido en esta época electoral en el país y aseveró que es una clara muestra del fracaso del actual gobierno en temas de seguridad.

“Lo que está sucediendo es simplemente una demostración del deterioro de la situación de orden público y la incapacidad que tuvo el gobierno actual para dar una solución a los problemas de seguridad que ya venían creciendo en el país”, aseveró.

“Hemos tenido diferentes personas en ejercicio de la política asesinados o víctimas de ataque, por lo que no se pueden descartar las amenazas, pero también puede haber algo de estrategia política en las respuestas que se ha dado”, complementó el experto.