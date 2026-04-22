Neymar fue absuelto de corrupción por el Tribunal Supremo español, que cerró el caso de su fichaje por el Barcelona

Este miércoles se conoció que el futbolista Neymar Jr. y exdirectivos del Barcelona han sido absueltos en su totalidad del caso por presuntas irregularidades en el fichaje del astro brasileño con la escuadra ‘azulgrana’ procedente del Santos en el 2013.

El Tribunal Supremo de España notificó la sentencia absolutoria hacia el futbolista y a los expresidentes del conjunto catalán Sandro Rosell y Josep María Bartomeu de los delitos de estafa y corrupción entre particulares, ratificando la decisión emitida por la Audiencia de Barcelona, tras el juicio celebrado hace casi cuatro años.

Por medio de un comunicado, el alto tribunal español indicó que “los hechos probados han reflejado la inconsistencia de la acusación”, que ya solo ejercía la compañía brasileña DIS, dueña del 40% de los derechos federativos de Neymar cuando todavía era una joven promesa del Santos.

No hubo ni delito de corrupción en los negocios ni impropia. Ni por el jugador ni sus representantes ni por el FC Barcelona. Todo se debió a una decisión deportiva del club que quiso asegurarse su fichaje y luego decidió adelantarlo", indicó el Supremo.

De esta manera, el tribunal ratifica la decisión de Audiencia de Barcelona, que ya había absuelto tanto al futbolista, sus padres y a los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep María Bartomeu y a un exdirigente del club paulista en diciembre de 2022.

Este caso judicial remonta al 2015, año en el que el DIS acudió a la justicia española, ante la cual acusó al conjunto ‘Azulgrana’, al Neymar en proyección en aquel entonces y a su entorno de haberle ocultado el valor real del polémico traspaso del astro brasileño.

El DIS, que en aquel momento recibió una cifra equivalente a los 6,8 millones de euros, aparte de reprochar la parte económica, también demostró su inconformidad por no haber sido informado de un supuesto contrato de exclusividad, presuntamente firmado en el 2011 con el conjunto catalán. Que habría adulterado la libre competencia para hacerse con el prometedor atacante.

A pesar de eso, ni el Ministerio Público ni los magistrados determinaron que en medio del proceso de fichaje de Neymar del Santos al Barça se presentaron hechos delictivos como pretendía el DIS.