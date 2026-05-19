El desgarrador clamor de la madre de Yulixa Toloza, mujer que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá: “Me estoy acabando mentalmente”

La madre de Yulixa Consuelo Tolosa, quien permanece desaparecida tras asistir a un centro estético para someterse a una lipólisis láser en el barrio Venecia de Bogotá, se pronunció en las últimas horas sobre el caso de su hija.

“Yo me acuesto pensando en ella. Yo me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”, dijo Nubia Luz Toloza a Noticias Caracol.

“Es un dolor muy grande para uno de madre, perder una hija así miserablemente. Necesito que por favor me colaboren buscando a mi hija todo lo que puedan. Yo soy una madre sola y no tengo sino a mis hijas que son las únicas que me ayudan para todo”, agregó entre lágrimas.

En horas de la mañana de este lunes 18 de mayo, las autoridades colombianas informaron que en una zona residencial de la ciudad de Cúcuta encontraron el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340 en el que fue retirada la mujer del centro estético.

El vehículo había recorrido una extensa ruta desde Bogotá y presentaba manchas verdes en su parte exterior, aparentemente aplicadas de forma deliberada.

Poco después, dos hombres se presentaron para reclamarlo, por lo que fueron trasladados a la Fiscalía para ser interrogados y determinar si tendrían alguna relación como posibles cómplices en este caso que mantiene consternado al país.

El caso se remonta al pasado miércoles 13 de mayo luego de que Yulixa Consuelo Tolosa fuera reportada como desaparecida tras asistir a dicho centro estético para someterse a un tratamiento.

En medio de la investigación que llevan a cabo las autoridades, se identificó que los posibles responsables del paradero de la mujer se llevaron las cámaras de seguridad del establecimiento.

VEA TAMBIÉN Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida; las cámaras de seguridad del lugar también desaparecieron o

Sin embargo, los investigadores se apoyaron en las cámaras aledañas al lugar con las que obtuvieron un video en el que se observa que Yulixa fue retirada del lugar por dos hombres que la subieron a un vehículo.

“Ella ingresa a las 8 de la mañana a realizarse una cirugía estética, sale a la 1:30 de su procedimiento y supimos que estaba con vida hasta las 4:30 de la tarde”, aseguró Yury Mora, amiga de la desaparecida, a Noticias RCN.

“Ella aparecía todo el tiempo en línea hasta cierta hora, ponle tu 9:30 pm estaba en línea, pero no respondía llamadas ni mensajes, solo mandó tres mensajes específicos: el primero que decía “voy a casa, tengo sueño”, el segundo que “voy para un hospital” y el tercero decía “me llevan para la Meissen, estoy muy mal y tengo vómito”, complementó la amiga de Yulixa.

Los familiares hicieron la búsqueda de Yulixa en los hospitales de Meissen, el Tunal, Kennedy, Bosa y sedes de la Cruz Roja y no encontraron registros de la mujer. Medicina Legal también aseguró que no había registro de la mujer extraviada.

Mientras las autoridades continúan la investigación, Amalia Pardo, una amiga de Yulixa, quien la acompañó al procedimiento estético, teme lo peor. “Limpiaron todo como si nada hubiera pasado, mi amiga está muerta, ellos la desaparecieron, necesitamos que nos ayuden a buscar”, aseveró Amalia al medio mencionado.