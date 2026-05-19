NTN24
Martes, 19 de mayo de 2026
Martes, 19 de mayo de 2026
Bogotá

El desgarrador clamor de la madre de Yulixa Toloza, mujer que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá: “Me estoy acabando mentalmente”

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Yulixa Consuelo Tolosa permanece desaparecida tras asistir a un centro estético para someterse a una lipólisis láser en el barrio Venecia de Bogotá.

La madre de Yulixa Consuelo Tolosa, quien permanece desaparecida tras asistir a un centro estético para someterse a una lipólisis láser en el barrio Venecia de Bogotá, se pronunció en las últimas horas sobre el caso de su hija.

“Yo me acuesto pensando en ella. Yo me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”, dijo Nubia Luz Toloza a Noticias Caracol.

“Es un dolor muy grande para uno de madre, perder una hija así miserablemente. Necesito que por favor me colaboren buscando a mi hija todo lo que puedan. Yo soy una madre sola y no tengo sino a mis hijas que son las únicas que me ayudan para todo”, agregó entre lágrimas.

En horas de la mañana de este lunes 18 de mayo, las autoridades colombianas informaron que en una zona residencial de la ciudad de Cúcuta encontraron el vehículo Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340 en el que fue retirada la mujer del centro estético.

El vehículo había recorrido una extensa ruta desde Bogotá y presentaba manchas verdes en su parte exterior, aparentemente aplicadas de forma deliberada.

Poco después, dos hombres se presentaron para reclamarlo, por lo que fueron trasladados a la Fiscalía para ser interrogados y determinar si tendrían alguna relación como posibles cómplices en este caso que mantiene consternado al país.

El caso se remonta al pasado miércoles 13 de mayo luego de que Yulixa Consuelo Tolosa fuera reportada como desaparecida tras asistir a dicho centro estético para someterse a un tratamiento.

En medio de la investigación que llevan a cabo las autoridades, se identificó que los posibles responsables del paradero de la mujer se llevaron las cámaras de seguridad del establecimiento.

o

Sin embargo, los investigadores se apoyaron en las cámaras aledañas al lugar con las que obtuvieron un video en el que se observa que Yulixa fue retirada del lugar por dos hombres que la subieron a un vehículo.

“Ella ingresa a las 8 de la mañana a realizarse una cirugía estética, sale a la 1:30 de su procedimiento y supimos que estaba con vida hasta las 4:30 de la tarde”, aseguró Yury Mora, amiga de la desaparecida, a Noticias RCN.

“Ella aparecía todo el tiempo en línea hasta cierta hora, ponle tu 9:30 pm estaba en línea, pero no respondía llamadas ni mensajes, solo mandó tres mensajes específicos: el primero que decía “voy a casa, tengo sueño”, el segundo que “voy para un hospital” y el tercero decía “me llevan para la Meissen, estoy muy mal y tengo vómito”, complementó la amiga de Yulixa.

Los familiares hicieron la búsqueda de Yulixa en los hospitales de Meissen, el Tunal, Kennedy, Bosa y sedes de la Cruz Roja y no encontraron registros de la mujer. Medicina Legal también aseguró que no había registro de la mujer extraviada.

Mientras las autoridades continúan la investigación, Amalia Pardo, una amiga de Yulixa, quien la acompañó al procedimiento estético, teme lo peor. “Limpiaron todo como si nada hubiera pasado, mi amiga está muerta, ellos la desaparecieron, necesitamos que nos ayuden a buscar”, aseveró Amalia al medio mencionado.

Temas relacionados:

Bogotá

Sucesos

Mujer

Cirugía plástica

Desaparecidos

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Imágenes de la NASA muestran magnitud de los apagones en Cuba: mientras desesperadas protestas se intensifican, EE. UU. planea una acusación formal contra Raúl Castro, máximo cabecilla de la tiranía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hubo grafitis diciendo viva Trump y viva Marco Rubio": revelan alarmante cifra de protestas en Cuba

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así fue la primera audiencia de Alex Saab en Miami: se conoce la fecha de la próxima comparecencia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Magda Victoria Acosta Gualteros
Mujeres

"Nunca perder de vista que tenemos al frente a seres humanos": Magda Victoria Acosta, voz influyente en la transformación de la justicia con perspectiva de género en Colombia

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

“Lo importante fue que entregaron a una pieza clave en la corrupción de Nicolás Maduro”: experto dice que la entrega de Saab a EEUU abre la puerta a más extradiciones

Vuelos Venezuela - Fotos Canva de referencia
Vuelos

Así va la reapertura de la conectividad aérea venezolana tras años de suspensión: ¿hay recuperación real?

Portaviones USS Gerald Ford / FOTO: Captura de pantalla
USS Gerald R. Ford

¿La próxima misión del Gerald Ford será en Cuba? Experto analiza el regreso del portaviones a Estados Unidos

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Régimen de Venezuela anuncia la extradición de Alex Saab a Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Alligator Alcatraz - AFP
Alligator Alcatraz

Florida estaría planeando cerrar el polémico centro de detención para migrantes indocumentados Alligator Alcatraz

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Militarmente los acabamos": Trump sobre el régimen de Irán en la reunión con astronautas de la NASA

Manifestación para la libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alberto Fernández - Foto EFE
Argentina

Tribunal de justicia argentino anula procesamiento de Alberto Fernández en la causa por presunta corrupción: esto se sabe

Alligator Alcatraz - AFP
Alligator Alcatraz

Florida estaría planeando cerrar el polémico centro de detención para migrantes indocumentados Alligator Alcatraz

Shakira, cantante colombiana - Foto: EFE
Canción de Shakira

Shakira anunció que donará todo lo recaudado de la canción oficial del Mundial 2026 'Dai Dai' para la educación de niños necesitados

Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Militarmente los acabamos": Trump sobre el régimen de Irán en la reunión con astronautas de la NASA

Manifestación para la libertad de los presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

"Prefieren morir que estar en ese sitio": madre de hermanos Chirinos denuncia que un hijo intentó suicidarse en un centro de torturas del régimen de Venezuela

Cantante | Foto EFE
Cantante

Esta famosa cantante busca registrar su voz como marca ante el avance de la IA

Carlos III del Reino Unido, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Foto: AFP
Casa Blanca

Donald Trump dice al rey Carlos III que Estados Unidos "no tiene amigos más cercanos que los británicos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre