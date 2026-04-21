Colombia y Venezuela verán la lluvia de meteoros Líridas este miércoles: hora pico y cómo disfrutarla

Esta semana, el cielo presenciará una lluvia de meteoritos que iluminarán los cielos de la noche. Tras una sequía de líridas de más de tres meses, la lluvia de meteoritos vuelve a marcar presencia con su punto máximo en el cielo.

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La lluvia de meteoritos líridas proviene de los restos dejados por el cometa Thatcher. Al ingresar a la atmósfera, estas partículas se desintegran y generan las conocidas “estrellas fugaces”, explicó la NASA.

Bill Cooke, director de la Oficina de Entornos de Meteoroides de la NASA, señaló que para esta ocasión “es posible que salgas y las líridas se comporten con normalidad, pero también es posible que salgas y veas muchos más meteoros de lo esperado”.

“No esperes salir de una casa intensamente iluminada y ver algo de inmediato, ya que los ojos tardan un tiempo en dilatar las pupilas para poder distinguir los meteoros más tenues”, añadió Tobert Lunsford, coordinador de informes sobre bólidos de la American Meteor Society.

¿Cuándo ver la lluvia de meteoritos Líridas en Colombia y Venezuela?

El pico máximo de actividad se registrará en la madrugada del 22 al 23 de abril, especialmente antes del amanecer, cuando se podrán observar más meteoros en el cielo.

El mejor horario será entre la 1:00 a.m. y las 2:00 a.m., momento en que el cielo estará más oscuro y el fenómeno será más visible.

¿Cuántos meteoros se podrán ver por hora?

En condiciones ideales, se podrán observar entre 15 y 20 meteoros por hora, aunque en casos pueden presentarse ráfagas más intensas que superen esa cifra. Además, las líridas se caracterizan por ser meteoros rápidos y brillantes, capaces de dejar destellos intensos en el cielo nocturno.

Consejos para ver y fotografiar mejor la lluvia de meteoros Líridas

Para disfrutar este fenómeno astronómico, los expertos recomiendan alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades y buscar un lugar con cielo despejado. Es clave permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos.

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No es necesario usar telescopios, pues las líridas pueden apreciarse a simple vista. Sin embargo, si deseas fotografiarlas, lo ideal es utilizar un trípode, un lente gran angular y configurar el enfoque de forma manual.