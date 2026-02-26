NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Nicolás Maduro

Abogado de Maduro pide desestimar cargos en su contra ante la imposibilidad para pagar su defensa por las sanciones OFAC

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano - Foto: EFE
El dictador venezolano se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una prisión federal de alta seguridad en Nueva York, Estados Unidos.

Se mueve el caso Maduro en Estados Unidos: el dictador venezolano, a través de su abogado, pidió que le desestimen los cargos en su contra ante la imposibilidad para pagar su defensa por estar incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Esta es la conclusión del documento presentado por la defensa del tirano capturado el pasado 3 de enero en Caracas, Venezuela.

“La conducta del Gobierno de los Estados Unidos no solo socava los derechos del Sr. Maduro, también el mandato de este Tribunal para proporcionar un juicio justo”, se lee en el documento.

“El gobierno de los Estados Unidos, incluso mientras autoriza innumerables transacciones comerciales con Venezuela, está prohibiendo a los abogados recibir fondos del gobierno de Venezuela, a pesar de la obligación de Venezuela de financiar la defensa del Sr. Maduro”, acota la notificación.

“Cualquier juicio que proceda bajo estas circunstancias será constitucionalmente defectuoso y no puede resultar en un veredicto que resista la impugnación posterior”, complementa.

El documento en cuestión finaliza con la siguiente redacción: La OFAC se ha negado a reconsiderar su posición y no proporcionará una licencia que permita al gobierno de Venezuela financiar la defensa y, por lo tanto, está interfiriendo con el derecho del Sr. Maduro a retener al abogado de su elección, el presidente Maduro respetuosamente mueve a este Tribunal que desestime la Cuarta Acusación Sustituta en su contra”.

Nicolás Maduro se encuentra actualmente recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), una prisión federal de alta seguridad en Nueva York, Estados Unidos.

Fue trasladado allí tras ser capturado el pasado 3 de enero del año en curso en Caracas durante una operación militar estadounidense.

El juez federal Alvin Hellerstein reprogramó la segunda audiencia del proceso para el 26 de marzo de 2026.

Originalmente estaba prevista para mediados de marzo, pero se aplazó por razones logísticas y de intercambio de pruebas entre la fiscalía y la defensa.

