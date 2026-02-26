NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Dictadura en Venezuela

"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El entrevistado se refirió al proceso electoral que se debe llevar a cabo en el país caribeño para alcanzar el camino democrático.

El politólogo Walter Molina Galdi habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre lo que sigue para Venezuela tras la primera fase rumbo a la transición política en el país caribeño.

“Como lo dijo Marco Rubio, hay una mejora política, mejora económica en la macroeconomía, les hablo claro, en términos económicos siempre vemos primero lo macro y luego en lo micro, eventualmente eso ocurrirá”, dijo Molina Galdi.

“Hubo una primera fase bien consolidada y después iremos a la segunda fase que debe obligar a que pasen diferentes cosas en Venezuela”, acotó.

El entrevistado también se refirió al proceso electoral que se debe llevar a cabo en el país caribeño para alcanzar el camino democrático.

Esta última fase debe tener un proceso electoral de Venezuela, esto tiene que terminar en un gobierno representativo que pueda darle continuidad a todo lo que ha ocurrido a partir del 3 de enero (día en que capturaron a Maduro)”, indicó.

En cuanto a la ley de amnistía aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional y promulgada por la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, Molina Galdi hizo énfasis.

“Hay que seguir presionando para que salgan todos los presos políticos de los centros de tortura”, subrayó.

A pesar de que Delcy Rodríguez asumió como jefe encargada del régimen tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, la estructura dictatorial en Venezuela se mantiene.

