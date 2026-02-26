"En Venezuela se necesita un gobierno que le dé continuidad a lo que ocurrió el 3 de enero": politólogo Walter Molina Galdi

El politólogo Walter Molina Galdi habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre lo que sigue para Venezuela tras la primera fase rumbo a la transición política en el país caribeño.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez recibió en Miraflores a directivos de Shell para evaluar proyectos gasíferos en Venezuela o

“Como lo dijo Marco Rubio, hay una mejora política, mejora económica en la macroeconomía, les hablo claro, en términos económicos siempre vemos primero lo macro y luego en lo micro, eventualmente eso ocurrirá”, dijo Molina Galdi.

“Hubo una primera fase bien consolidada y después iremos a la segunda fase que debe obligar a que pasen diferentes cosas en Venezuela”, acotó.

El entrevistado también se refirió al proceso electoral que se debe llevar a cabo en el país caribeño para alcanzar el camino democrático.

VEA TAMBIÉN "Estaremos preparados para responder en consecuencia": Marco Rubio se pronuncia sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de Estados Unidos o

“Esta última fase debe tener un proceso electoral de Venezuela, esto tiene que terminar en un gobierno representativo que pueda darle continuidad a todo lo que ha ocurrido a partir del 3 de enero (día en que capturaron a Maduro)”, indicó.

En cuanto a la ley de amnistía aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional y promulgada por la jefe encargada del régimen, Delcy Rodríguez, Molina Galdi hizo énfasis.

“Hay que seguir presionando para que salgan todos los presos políticos de los centros de tortura”, subrayó.

A pesar de que Delcy Rodríguez asumió como jefe encargada del régimen tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, la estructura dictatorial en Venezuela se mantiene.