NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Jueves, 26 de febrero de 2026
Cuba

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Roberto Ascorra Consuegra habló en Club de Prensa Miami de NTN24.

La tensión entre Cuba y Estados Unidos alcanza un punto crítico tras el incidente naval frente a las costas de Villa Clara que dejó cuatro personas muertas y seis heridas.

El jefe del régimen, Miguel Díaz-Canel advirtió que "Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", en declaraciones que generan interrogantes sobre lo ocurrido realmente en alta mar.

La versión oficial del régimen señala que todas las personas involucradas son cubanos residentes en Estados Unidos, apuntando directamente hacia la diáspora en Florida como artífice de una supuesta operación contra el gobierno cubano.

Sin embargo, las inconsistencias en el listado divulgado por las autoridades cubanas profundizan las dudas sobre la narrativa oficial.

Roberto Ascorra Consuegra, cuyo nombre aparece en la lista oficial de involucrados, declaró desde Miami: "estoy aquí en Miami, soy residente" y negó cualquier participación en el incidente.

"Lo importante es por qué ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí", cuestionó Ascorra, quien confirmó conocer personalmente a varias de las personas involucradas pero aseguró no tener información sobre sus intenciones.

Entre los fallecidos también fue identificada Michelle Ortega Casanova, residente de Tampa.

Según Wilfredo Veira, miembro del Partido Republicano Cubano, el objetivo de Casanova era "ir a la isla y luchar contra la narcotiranía asesina" buscando un levantamiento popular contra el régimen.

El activista Ramón Saúl Sánchez planteó la posibilidad de una emboscada: "Dentro de Cuba habían arrestado a una persona antes del incidente. Esto nos indica que es posible que el régimen ya conocía que la embarcación iba a entrar y la emboscó", afirmó.

Sánchez señaló que el régimen "utilizó fuerza brutal contra ella, más allá de lo que protocolarmente se hace en estos casos".

El secretario de Estado, Marco Rubio, y otros representantes de Florida exigen una investigación independiente del incidente. Las autoridades estadounidenses han manifestado que no confían en la versión del régimen cubano debido a su historial de manipulación informativa.

El incidente ocurre en un momento de máxima presión sobre Cuba. Estados Unidos había anunciado días antes cierta flexibilización en las restricciones, permitiendo venta privada de petróleo venezolano y ayuda humanitaria.

Temas relacionados:

Cuba

Régimen cubano

Miguel Díaz-Canel

Marco Rubio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez “está capitulando en nombre de un régimen derrotado”: Antonio Ledezma

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Han abatido a cuatro civiles que estaban en una embarcación de civiles": duro análisis sobre ataque del régimen cubano a lancha con matrícula de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Musk afirma que SpaceX frenó el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump advierte a Irán sobre las "consecuencias de no alcanzar un acuerdo"

José Antonio Kast | Foto EFE
Chile

“No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años”: presidente electo de Chile cuestiona decisión de Boric de enviar ayuda a Cuba

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Dos personas disfrazadas de astronautas - Foto de referencia: Pexels
Ovnis

¿Existe vida fuera del planeta tierra? "el efecto OVNI se está estudiando desde hace 70 años"

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (EFE)
Régimen venezolano

“Tengo temor porque el régimen es experto en dilatar temas”: Héctor Schamis sobre el futuro de la transición en Venezuela

Elon Musk | Foto AFP
Elon Musk

Musk afirma que SpaceX frenó el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia

Camila Becerra, ajedrecista paralímpica colombiana
Deportistas de Lujo

Camila Becerra, ajedrecista paralímpica que ha superado las adversidades y hoy brilla en este deporte

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump advierte a Irán sobre las "consecuencias de no alcanzar un acuerdo"

Sebastián Villa | Foto: AFP
Futbolistas

Sebastián Villa se refirió al tenso cruce que tuvo con su compatriota Santiago Arias durante el partido que enfrentó Rivadavia ante Independiente: "el fútbol argentino se juega con mucha fricción"

José Antonio Kast | Foto EFE
Chile

“No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años”: presidente electo de Chile cuestiona decisión de Boric de enviar ayuda a Cuba

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre