Residente en Miami aparece en la lista de detenidos del régimen cubano tras ataque a un embarcación: "ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí"

La tensión entre Cuba y Estados Unidos alcanza un punto crítico tras el incidente naval frente a las costas de Villa Clara que dejó cuatro personas muertas y seis heridas.

El jefe del régimen, Miguel Díaz-Canel advirtió que "Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", en declaraciones que generan interrogantes sobre lo ocurrido realmente en alta mar.

La versión oficial del régimen señala que todas las personas involucradas son cubanos residentes en Estados Unidos, apuntando directamente hacia la diáspora en Florida como artífice de una supuesta operación contra el gobierno cubano.

Sin embargo, las inconsistencias en el listado divulgado por las autoridades cubanas profundizan las dudas sobre la narrativa oficial.

Roberto Ascorra Consuegra, cuyo nombre aparece en la lista oficial de involucrados, declaró desde Miami: "estoy aquí en Miami, soy residente" y negó cualquier participación en el incidente.

"Lo importante es por qué ellos aseguran que me tienen a mí ahí en Cuba y yo estoy aquí", cuestionó Ascorra, quien confirmó conocer personalmente a varias de las personas involucradas pero aseguró no tener información sobre sus intenciones.

Entre los fallecidos también fue identificada Michelle Ortega Casanova, residente de Tampa.

Según Wilfredo Veira, miembro del Partido Republicano Cubano, el objetivo de Casanova era "ir a la isla y luchar contra la narcotiranía asesina" buscando un levantamiento popular contra el régimen.

El activista Ramón Saúl Sánchez planteó la posibilidad de una emboscada: "Dentro de Cuba habían arrestado a una persona antes del incidente. Esto nos indica que es posible que el régimen ya conocía que la embarcación iba a entrar y la emboscó", afirmó.

Sánchez señaló que el régimen "utilizó fuerza brutal contra ella, más allá de lo que protocolarmente se hace en estos casos".

El secretario de Estado, Marco Rubio, y otros representantes de Florida exigen una investigación independiente del incidente. Las autoridades estadounidenses han manifestado que no confían en la versión del régimen cubano debido a su historial de manipulación informativa.

El incidente ocurre en un momento de máxima presión sobre Cuba. Estados Unidos había anunciado días antes cierta flexibilización en las restricciones, permitiendo venta privada de petróleo venezolano y ayuda humanitaria.