Trump reacciona al encuentro con Petro: "Estamos trabajando en varias cosas, incluidas las sanciones"

Este martes 3 de febrero, Donald Trump y Gustavo Petro se reunieron en la Casa Blanca tras la descertificación de Colombia, la inclusión del mandatario en la lista OFAC y el retiro de su visa.

Tras el encuentro, Trump fue consultado por un periodista: "¿Cómo fue su reunión con Gustavo Petro esta mañana? ¿Llegaron a algún acuerdo sobre las medidas antinarcóticos?".

Ante tales preguntas, el mandatario de la unión americana respondió: "Sí, lo hicimos. Trabajamos en ello y nos llevamos muy bien y también estamos trabajando en otras cosas, incluidas las sanciones".

El encuentro, vale el apunte, ocurre exactamente un mes después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro Moros.

A pesar de fricciones previas por temas de narcotráfico e inmigración, la reunión fue descrita como "cordial" y "muy buena" por ambos mandatarios.

El gobernante colombiano, compartió además imágenes amistosas del encuentro y destacó positivamente la franqueza del titular de la Casa Blanca.

Entre los temas tratados se dio a conocer que discutieron estrategias de erradicación de coca, priorizando la captura de grandes capos internacionales.

Asimismo, se habría planteado la posibilidad de exportar gas venezolano a través de Colombia, como un asunto de cooperación comercial.

Entretanto, analizaron la situación en Venezuela, tras la caída de Maduro y las tensiones diplomáticas de Colombia con Ecuador.