NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez calificó de "amigo y socio" a Donald Trump en medio de su pedido para que Estados Unidos cese los bloqueos y sanciones contra Venezuela

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Las palabras de la encargada del régimen venezolano hacen referencia a lo que dijo el mandatario norteamericano durante el Discurso del Estado de la Unión en donde se refirió a Venezuela como "un nuevo amigo y socio".

Este jueves la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, calificó a Donald Trump como "amigo" y "socio" en medio de su pedido para que cesen los bloqueos contra Venezuela.

Durante su intervención en un acto con la juventud en el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, Rodríguez le envió un mensaje al líder republicano para pedirle el cese de los bloqueos y las sanciones contra Venezuela.

"El presidente Trump ayer dijo que era amigo y socio de Venezuela, y yo celebro y saludo ese concepto que se tenga de Venezuela. Porque Venezuela nunca ha sido país enemigo de los Estados Unidos", dijo.

Y afirmó que Venezuela no es una nación que amenace a ningún país del planeta, porque siempre ha tenido una concepción geopolítica "de amistad y de cooperación".

Además, se refirió al inicio de la cooperación entre ambas naciones el pasado 3 de enero tras la captura del dictador Nicolás Maduro luego del operativo militar norteamericano en Caracas.

"Empezamos con muy mal pie el 3 de enero de este año. Fuimos víctimas de una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente", comentó.

Delcy expresó que esto se dio por "las mentiras" que llevaron a Estados Unidos y que dejaron como resultado los bloqueos y sanciones contra el país.

"Yo espero y es el sentir de los venezolanos, que como amigos que somos de Estados Unidos y de todos los países del mundo que ya cese el bloqueo y las sanciones contra Venezuela", sostuvo.

Esto porque considera que "nuestros jóvenes tienen derecho a reivindicar sus aspiraciones. Nuestros trabajadores y trabajadoras tienen derecho a salarios e ingresos justos para sí y para sus familias".

Por ello reiteró: "presidente Trump como amigo y como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos cese ya las sanciones y esos bloqueos contra nuestra patria".

En medio de su discurso, Trump habló sobre los acuerdos petroleros que ha alcanzado con Venezuela.

"Hace poco tiempo éramos un país muerto, ahora somos el mejor país del mundo (...) la producción de petróleo de Estados Unidos se ha doblado”, dijo el mandatario norteamericano.

“Hemos recibido de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela más de 80 millones de barriles de petróleo", adicionó sobre dicho tema.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Sanciones contra Venezuela

Régimen venezolano

