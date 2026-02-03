NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se pronuncia a un mes del operativo de Estados Unidos y dice que el régimen busca "el regreso" de Maduro a Venezuela

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello | Foto AFP
Este martes se cumple un mes de los ataques de Estados Unidos que permitieron la captura de Nicolás Maduro y su posterior extracción del país.

El número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, se pronunció este martes al cumplirse un mes de la captura por parte de los Estados Unidos del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Cabello comenzó su discurso enfatizando que “hoy casualmente se cumple un mes de ese ataque”, y aseguró que, con Delcy Rodríguez, nueva cabeza del régimen, han estado trabajando por obtener la liberación de Maduro y su esposa.

“Hemos estado enfocados como lo ha dicho nuestra hermana Delcy en la tarea fundamental que es el regreso de nuestro presidente al país y de la compañera Cilia Flores”, aclaró.

Cabe recalcar que Maduro actualmente esta en prisión, en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en la ciudad de Nueva York, donde se le acusa de narcotráfico, conspiración para el tráfico internacional de drogas, posesión de armas de guerra y conspiración para el uso de artefactos destructivos.

En esa misma línea, su esposa Cilia Flores enfrenta cargos por presuntamente participar en la coordinación de actividades logísticas y tener vínculos con la red delictiva de Maduro.

En ese contexto, Cabello aseguró que la prioridad del régimen es el regreso de “Nicolás Maduro y Cilia Flores a Venezuela”, y aclaró que esa la tarea “principal”.

De igual forma, señaló otras tareas que el régimen tiene en mente: “La segunda es la estabilidad, y la paz del país, la tercera es la estabilidad económica, y la superación del bloqueo y de todos los ataques del país, y en la tres estamos trabajando paralelamente”.

Cabe resaltar que el lunes, Cabello también lanzó fuertes declaraciones sobre la ley de amnistía propuesta por Delcy Rodríguez, donde aseguró que esa ley no los iba a “detener”, y que se necesita “una revisión”.

“Toda ley de amnistía tiene una lista, una revisión de acuerdo a los delitos que la gente haya cometido, los que puedan ser sujetos a ese beneficio, por la paz y tranquilidad de este país”, afirmó en una declaración que apunta a poner límites a la amnistía.

