NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Donald Trump

¿La 'Junta de Paz' creada por Donald Trump busca reemplazar organismos como la ONU en la resolución de conflictos?

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
María Isabel Puerta, profesora de ciencia política, e Ignacio Montes de Oca, experto en conflictos internacionales, analizaron la primera sesión de la Junta de Paz creada por el presidente Donald Trump.

Más de 20 países se reúnen desde este jueves en la "Junta de Paz" encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un nuevo mecanismo promovido por la unión americana para que los países aliados revisen temas de estabilidad, cooperación internacional y seguridad; pero teniendo como objetivo principal la resolución de conflictos.

En la primera sesión de la llamada Junta de Paz, estuvieron los mandatarios de Argentina, Israel y Arabia Saudí.

Sin embargo, países como España, Francia y Suecia rechazaron la oferta porque argumentan que esta institución puede "tumbar" el papel de la Organización de Naciones Unidos (ONU).

María Isabel Puerta, profesora de ciencia política, e Ignacio Montes de Oca, experto en conflictos internacionales, conversaron con el programa Ángulo de NTN24.

o

Por su parte, Puerta explicó que la Junta de Paz de Trump es una manera para que el mandatario pueda "ejercer influencia más allá del hemisferio, pero teniendo más control sobre aliados o socios; pero también creo que es la consecuencia de la poca efectividad de los organismos multilaterales, como la ONU".

Y afirmó que "es un juicio (a la ONU) en su incapacidad para ser más efectivo en la resolución de conflictos. Esta estrategia combina los intereses particulares de Trump".

Mientras que Montes de Oca considera que este ente "nace para resolver conflictos de un organismo que no pudo resolver conflictos", pero esta Junta de Paz "no es representativa, no tiene más de 26 miembros y nace con un defecto de origen que no puede reemplazar a la ONU ni a su Consejo de Seguridad".

Lo que quiere decir que "no pasa de ser más que un cuerpo personal armado por Donald Trump que va a durar lo que dure su poder".

Temas relacionados:

Donald Trump

Administración Trump

ONU

