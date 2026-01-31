NTN24
Ella es la mujer más joven en la historia de Colombia en obtener patente médica por crear gimnasios para niños con parálisis cerebral

enero 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
La diseñadora industrial creó Gym Smile, dispositivo patentado que beneficia a niños con parálisis cerebral en sus hogares mediante ocho posiciones terapéuticas.

Leidy Cuestas alcanzó un hito histórico en Colombia al convertirse en la mujer más joven del país en obtener una patente por un dispositivo médico.

Con apenas 23 años, esta diseñadora industrial logró patentar Gym Smile, un gimnasio de rehabilitación portátil diseñado específicamente para niños con parálisis cerebral y otras condiciones de discapacidad motriz.

Gym Smile es un dispositivo médico certificado que permite a los niños realizar terapia de rehabilitación en casa mediante ocho posiciones diferentes.

"Si nosotros logramos llegar a tiempo a un niño con parálisis cerebral y que tenga terapia diaria, eso realmente hace una diferencia", explicó.

