Son aterradores los reportes sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia: cada 20 horas en promedio un menor es reclutado por grupos criminales

Crece la preocupación en Colombia por el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos criminales tras el reciente operativo liderado por el Ejército colombiano en el que se rescató a una niña de 14 años, reclutada a la fuerza por el frente 18 de las disidencias de las FARC.

Según las cifras dadas por Naciones Unidas, el reclutamiento de menores en el país por parte de grupos criminales aumentó un 300% en los últimos cinco años.

Es el último informe publicado este mes de febrero, la ONU detalla también que cada 20 horas en promedio un menor en Colombia es reclutado por un grupo criminal.

Mientras que datos entregados por la Defensoría del Pueblo señala que entre 2022 y 2024 son más de 1.100 los casos de menores reclutados. Un incremento de más del 860%.

En la Noche de NTN24, el mayor Germán Andrés Rodríguez, oficial retirado de la Armada de Colombia y líder de la reserva militar y policial del Colombia, conversó sobre este tema.

Rodríguez señaló que "nadie quiere que mueran niños, pero el Derecho Internacional Humanitario (DIH) es claro y dice que cuando un menor de edad hace parte del conflicto, pierde esa coraza que los hace intocables".

"Las disidencias de las FARC que son los máximos reclutadores, el ELN y también menores de edad que vienen de Venezuela, están usando esos niños como carne de cañón, como escudos baratos", agregó.

Y explicó que "obviamente siempre tienen que tener niños porque salen baratos, se maniobran fácil, los pueden abordar ideológicamente".

Las crudas cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo también muestran que durante el periodo de Gustavo Petro, el reclutamiento de menores ha ido en aumento.

En 2022, año en el que Petro asumió el poder, se registraron 68 casos; en 2023 fueron registrados 384 reclutamientos; el 2024, el año con más casos, tuvo una cifra de 654 reclutamientos; y el 2025 cerró con 325 casos.

En todo el periodo del gobierno del líder de Pacto Histórico la cifra total es de un aumento de 861.76%.

Ante esto, Sebastián Velásquez, representante legal de 'FEVCOl', comentó en el programa La Noche que ante el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el país: "No hay un plan de prevención ni de protección de menores y menos una ruta de integración a la vida civil".

Y explicó que el reclutamiento, que es un delito de lesa humanidad, debe ser parte de la conversación entre los candidatos a la presidencia del país.

"Es importa que el horro de reclutamiento forzado de menores, que es un delito atroz y de lesa humanidad esté en la conversación nacional", comentó.

Velásques reiteró que "eso debería estar en la conversación de quienes aspiran a gobernar este país y ver cuál es la solución que plantean porque en este gobierno no fue".