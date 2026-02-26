NTN24
Antonio Ledezma

Delcy Rodríguez "está capitulando en nombre de un régimen derrotado": Antonio Ledezma

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El exalcalde metropolitano de Caracas se refirió en NTN24 a la situación actual de su país tras la captura de Nicolás Maduro.

Este jueves, la asociación Foro España Cívica entrega sus premios bianuales que reconocen, entre otros, a los líderes democráticos venezolanos María Corina Machado y Antonio Ledezma por su valentía.

Ledezma, exiliado político y exalcalde metropolitano de Caracas, se refirió en NTN24 al reconocimiento, así como a la situación de su país que se encamina a la transición tras la captura de Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos el 3 de enero.

o

En primera instancia, el dirigente político se refirió a las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo que Venezuela está en la etapa de recuperación, segunda de las fases planteadas por la Casa Blanca.

“El tránsito a la verdadera recuperación se podrá cantar cuando tengamos la verdadera transición democrática, cuando los venezolanos puedan definir su destino, como ya lo indicaron en las elecciones primarias del 21 de octubre del año 2023, en las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024 (...) El 3 de enero comienza a inaugurarse una era, un ciclo que debe culminar con el establecimiento de un verdadero gobierno de transición que lidera el Edmundo González Urrutia, que convoque a elecciones y que la candidata presidencial va a ser sin duda alguna la que el pueblo quiere, que es María Corina Machado”, señaló.

o

Por otro lado, mencionó el papel de los restos del régimen chavista que aún permanecen en Venezuela y dijo que “Delcy Rodríguez tiene que terminar de hacer el trabajo que tiene como 'capituladora'”.

“Ella está capitulando en nombre de un régimen derrotado. Ella tiene que llevar adelante el desmantelamiento de esa dictadura. Ella tiene que recoger el agua sucia”, añadió.

En cuanto al galardón que recibe, Ledezma dijo que es un homenaje para los ciudadanos de Caracas: “Es un reconocimiento que compartimos con este gallardo pueblo que dentro y fuera de Venezuela no ha dejado de cantar el gloria al bravo pueblo”, dijo.

