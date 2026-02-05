NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Bogotá

Atento: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
La versión número 28 del ‘Día sin Carro y sin Moto’ se llevará a cabo entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. de este jueves.

Este jueves 5 de febrero se lleva a cabo la versión número 28 del ‘Día sin Carro y sin Moto’, una medida que busca fomentar la movilidad sostenible y reducir la contaminación.

Este año, la jornada se llevará a cabo entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m. y durante el día se prohibirá la movilización de carros y motos particulares, vehículos y motocicletas de escuelas de conducción, automotores con permiso de pico y placa solidario, vehículos de medios de comunicación con placa amarilla, híbridos, autos a gasolina y taxis bajo restricción de pico y placa.

Aquellos que transiten en horarios o zonas prohibidas deberán pagar una multa de $633.200 y enfrentarán la inmovilización del vehículo, según el decreto estipulado en la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito.

Cabe destacar que el decreto contempla una serie de excepciones en el que se encuentran los vehículos de transporte público, vehículos conducidos por personas con discapacidad o destinados a su transporte, los vehículos de emergencia y el transporte escolar cuando esté prestando servicio a estudiantes.

Asimismo, podrán transitar vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios, los destinados al control del tráfico, entre ellos, motocicletas y grúas de la Secretaría Distrital de Movilidad, la caravana presidencial, y los vehículos militares, de la Policía Nacional, de organismos de seguridad del Estado y del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial en Bogotá.

