NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Tarek William Saab

Experta analiza si la historia represiva de la Fiscalía del régimen de Venezuela en manos de Tarek William Saab continuará con Larry Devoe

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Los venezolanos se preguntan si se trata de un relevo institucional para garantizar el debido proceso de los ciudadanos o la continuidad del mismo modelo de poder del régimen.

Larry Devoe, quien asume ahora la fiscalía general del régimen de Venezuela, es, en el papel, un abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, máster en democracia y derechos humanos en España, pero, en la práctica, un funcionario del aparato de poder.

En 2019 fue incluido en la lista de sancionados por Canadá, junto a 43 altos cargos del régimen venezolano, señalados por el deterioro democrático, la represión y la persecución política. Las medidas incluyeron congelación de activos, prohibiciones financieras y restricciones comerciales.

Antes de llegar a la fiscalía, Devoe fue secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, un órgano adscrito al ejecutivo. Ahora sustituye a Tarek William Saab y el discurso oficial habla de estado de derecho, pero los venezolanos se preguntan si se trata de un relevo institucional para garantizar el debido proceso de los ciudadanos o la continuidad del mismo modelo de poder.

Martha Tineo, abogada venezolana especializada en derechos humanos, cofundadora y coordinadora general de la organización 'justicia, Encuentro Y Perdón', explicó en NTN24 que el rol de Devoe ha sido el de defender al régimen en audiencias que evalúan las grandes violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Venezuela.

"Su participación, hasta ahora, ha sido precisamente en defender y, en muchos casos, negar la comisión de crímenes contra los derechos humanos en el país", expuso Tineo sobre Devoe y planteó, en ese sentido, una preocupación ante el nuevo cargo que asume.

"Si en el pasado asumiste la representación del estado y la defensa y en tanto negaste la comisión de estos crímenes contra los derechos humanos y aseveraste que el sistema venezolano sí estaba operando correctamente a favor de la justicia", indicó Tineo refiriéndose a Davoe, "¿cómo ahora, desde la posición de fiscal del Ministerio Público, pudieras entonces sí reconocer esas graves violaciones y avanzar en las investigaciones y juzgamientos correspondientes?", se cuestionó.

Sin embargo, la abogada venezolana agregó que, aunque la situación genera una "gran preocupación", es pertinente esperar "para ver cómo se va a desarrollar (Devoe) en el ejercicio de esta nueva función que le ha sido encomendada".

