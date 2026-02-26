NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Régimen Castrista

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El disidente cubano José Daniel Ferrer y el analista de seguridad internacional Ernesto Trujillo se refirieron en NTN24 a la situación en Cuba tras el ataque a una embarcación con matrícula de EE. UU.

Recientemente, Cuba anunció un ataque contra una lancha con matrícula de Estados Unidos en la que murieron cuatro personas. Según las autoridades del régimen castrista, los implicados “pretendían realizar una infiltración con fines terroristas”.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el disidente cubano José Daniel Ferrer y el analista de seguridad internacional Ernesto Trujillo se refirieron a la situación que agrava aún más las relaciones entre Washington y La Habana.

o

“La narrativa del régimen nunca es creíble (...) Esto que acaba de suceder tiene la firma de una acción que estuvo controlada por agentes del régimen infiltrados desde principio a fin para ultimarlos y levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde el 3 de enero cuando ocurre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela”, señaló Ferrer.

o

Y añadió que también fue una acción del régimen para “tratar de recabar solidaridad de ingenuos o cómplices por el mundo diciendo una vez más que son los agredidos”.

Por su parte, Trujillo señaló que no ve posible “una acción militar a gran escala o menor escala como la de Venezuela porque, al final de todo, el régimen cubano actualmente se encuentra en charla y negociaciones con el gobierno de los Estados Unidos”.

Temas relacionados:

Régimen Castrista

Cuba

Ataque

Embarcaciones

Florida

"Es una acción controlada por el régimen para levantar el ánimo de los militares en Cuba que estaba por el piso desde la captura de Maduro": José Daniel Ferrer sobre ataque a lancha

