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Nicolás Maduro

Abogado del régimen habría sido enviado por el hijo de Nicolás Maduro a la audiencia de su padre en Nueva York: "Pertenece a las mafias judiciales de Venezuela"

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Pedro Rojas, abogado penalista venezolano, identificó al abogado que hizo presencia en la audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York y quien habría sido enviado por el régimen.

Un abogado venezolano vinculado al régimen de Nicolás Maduro habría viajado desde Caracas hasta Nueva York en vuelo privado para presenciar la audiencia judicial del dictador, según denunció el activista y exprisionero político Pedro Rojas.

El profesional, identificado como Juan Pablo Montiel, habría sido enviado por Nicolás Maduro Guerra para observar el proceso legal que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Manhattan contra su padre.

Nicolás Maduro Guerra envió a una persona a ver esta corte. Hemos detectado a uno de los venezolanos que estaba dentro de la corte, quien resultó ser un abogado afín a Nicolás Maduro Moros”, indicó Rojas.

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Rojas, quien asistió como observador a la audiencia del pasado 26 de marzo, reveló en entrevista con el programa Club de Prensa de NTN24 que Montiel "voló el día 26 en la mañana desde la ciudad de Caracas hasta la ciudad de Nueva York, en vuelo privado y retornó el mismo día 26".

El activista añadió que el abogado pagó aproximadamente 700 dólares a personas que vendían sus puestos en la fila para ingresar al tribunal con lo que logró ubicarse entre los primeros diez asistentes.

“Ellos (el régimen venezolano) tienen un desconocimiento total de lo que está sucediendo verdaderamente en la corte, pero también es el temor de Nicolás Maduro Guerra de estar siendo señalado por muchos de estos delitos, donde sabemos que hay muchas pruebas contra él, pero ellos han querido acceder a lo que no se puede acceder de manera pública, poderlo presenciar”, señaló.

Según el testimonio de Rojas, Montiel se sentó "exactamente a dos puestos" de él durante la audiencia y "no entendía el inglés", lo que generó dudas sobre la efectividad de su misión. "No hizo ninguna interacción" con Nicolás Maduro durante la comparecencia, indicó el activista, quien precisó que no detectó contacto visual entre ambos.

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“A la salida de la corte estuvo al lado de muchos de nosotros, escuchando el análisis que daban algunos abogados venezolanos que estaban allí presentes, algunas apreciaciones que dábamos nosotros y a escasos cinco o seis minutos desapareció”, indicó.

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