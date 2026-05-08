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Víctor Hugo Quero

"Toda la cadena de mando de este caso involucra a Tarek William Saab": Zair Mundaray explica las graves irregularidades en la muerte de Víctor Hugo Quero como preso político

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El penalista Zair Mundaray Rodríguez, exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público, alertó sobre irregularidades en el procedimiento y responsabilizó al régimen venezolano.

Después de meses de búsqueda infructuosa, Carmen Teresa Navas recibió la confirmación de la muerte de su hijo, Víctor Hugo Quero, quien permaneció desaparecido desde julio de 2024. El régimen venezolano dio a conocer la exhumación del cadáver en el cementerio Jardín La Puerta de Caracas, proceso que se extendió por más de nueve horas.

La madre del hombre de 51 años recorrió durante 22 meses centros de reclusión y organismos de justicia buscando información. En febrero de 2025, Carmen Teresa Navas envió una carta al fiscal general Tarek William Saab reportando la desaparición de su hijo, sin recibir respuesta.

El penalista Zair Mundaray Rodríguez, exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público, alertó sobre irregularidades en el procedimiento. "Esto es una autopsia tardía porque, de acuerdo con el comunicado del Ministerio Penitenciario, el certificado de defunción lo firma un médico normal, un médico asistencial. Esto da un dato: jamás pasó por Medicatura Forense", explicó.

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Mundaray cuestionó que la exhumación se realizara inicialmente con un "médico integral comunitario" sin capacidades técnicas para una autopsia de esta naturaleza. "Este tipo de autopsia solo la puede hacer un antropólogo forense porque debe tomar muestras que a simple vista no se ven y deben ser analizadas microscópicamente", indicó el experto.

El caso de Quero presenta características particulares dentro de la casuística de desapariciones forzadas en Venezuela. A diferencia de otros casos, fue llevado ante un tribunal de terrorismo, imputado por cuatro delitos, y se le asignó un defensor público. "Fue llevado a un tribunal y fue imputado por un fiscal del Ministerio Público por el delito de terrorismo, de tenencia de explosivos, asociación para delinquir y otro delito más", detalló Mundaray.

El abogado señaló que "toda la cadena de mando de este caso involucra a Tarek William Saab, al sistema del Ministerio Público, pero también al sistema de justicia que llega hasta la Sala Penal". Mundaray enfatizó que el tribunal negó la solicitud de amnistía a Quero cuando ya había fallecido, demostrando conocimiento de su muerte.

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“Sabían que tenía madre viva, sabían que tenían que notificarlo, pero además fue atendido por defensor público”, agregó.

Según el certificado de defunción oficial, Quero murió por tromboembolismo pulmonar, diagnóstico que Mundaray considera insuficiente sin una autopsia forense completa. "Las causales de tromboembolismo pulmonar son tan amplias que pueden ser incluso por contusiones, pueden ser por golpes en el tórax", advirtió.

El caso encendió alarmas entre familiares de más de 470 presos políticos que permanecen detenidos desde las protestas postelectorales. La exhumación se realizó con presencia de funcionarios de la Policía Científica, aunque persisten dudas sobre la cadena de custodia de las pruebas y el traslado del cuerpo.

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