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Marte

Marte revela más secretos: detectan compuestos orgánicos en antiguas rocas del planeta que podrían dar nuevos indicios de vida

abril 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Rocas de Marte - Foto Canva de referencia
Rocas de Marte - Foto Canva de referencia
Los científicos aseguraron que, para identificar de forma definitiva pruebas de vida pasada en la actualidad, sería necesario traer muestras de rocas a la Tierra para analizarlas.

El rover Curiosity de la NASA, que lleva a cabo un tipo de experimento nunca intentado fuera de la Tierra, ha identificado más compuestos orgánicos en Marte, mientras los científicos se esfuerzan por averiguar si el planeta rojo alguna vez albergó vida.

Cinco de los siete compuestos orgánicos diversos, detectados por el rover de seis ruedas en rocas formadas en el lecho seco de un lago cerca del ecuador del planeta, no habían sido identificados previamente en Marte, según los investigadores.

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El experimento también sugirió la presencia de otro compuesto orgánico con una estructura similar a la de los precursores del ADN, la molécula que contiene la información genética en los organismos vivos de nuestro planeta.

Cabe resaltar que los compuestos orgánicos, moléculas compuestas principalmente por átomos de carbono unidos a otros elementos, constituyen la base estructural de toda la vida en la Tierra. En Marte, se han identificado decenas de ellos.

Sin embargo, los científicos señalaron que todos estos compuestos podrían haberse formado mediante procesos no biológicos.

Al igual que la Tierra y los demás planetas del sistema solar, Marte se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. En sus inicios, Marte era más cálido y húmedo que el lugar frío y árido que es hoy.

Los investigadores estimaron que la roca analizada por el rover —sedimentos depositados por el agua corriente— data de al menos 3.500 millones de años atrás.

"Todavía no podemos afirmar que Marte haya albergado vida alguna vez, pero nuestros hallazgos respaldan aún más la evidencia de que Marte era un mundo habitable en la época en que se originó la vida en la Tierra", dijo la astrobióloga y científica planetaria Amy Williams, de la Universidad de Florida, miembro del equipo científico de Curiosity y autora principal del estudio publicado el martes en la revista Nature Communications.

Para identificar de forma definitiva pruebas de vida pasada en la actualidad, sería necesario traer muestras de rocas a la Tierra para analizarlas, según indicó.

"Para que quede claro, con este estudio no hemos encontrado pruebas de vida, pero estamos perfeccionando las moléculas básicas que estaban presentes en Marte", agregó Williams.

El rover Curiosity aterrizó en el cráter Gale, formado por un antiguo impacto en la superficie marciana, en 2012. Realizó el experimento que ahora se describe en 2020 en una región del cráter llamada Glen Torridon, donde la abundancia de minerales arcillosos indica que alguna vez hubo agua.

Si alguna vez surgió vida microbiana en Marte, los cuerpos de agua habrían sido un hábitat probable.

Según Williams, los minerales arcillosos pueden conservar mejor las moléculas orgánicas que otros minerales, lo que los convierte en un buen objetivo para encontrar este tipo de compuestos.

El experimento fue realizado por el instrumento SAM (Análisis de Muestras en Marte) del rover. El rover perforó la roca madre en un lugar llamado "Mary Anning", en honor a una paleontóloga inglesa del siglo XIX.

La muestra de roca pulverizada se depositó en un pequeño recipiente que contenía una sustancia química que descompone la materia orgánica compleja en fragmentos más pequeños, detectables por el instrumento SAM, de acuerdo con los datos de la investigación.

"Este estudio confirma que la materia orgánica más grande y compleja, denominada carbono macromolecular, está presente y se conserva en la superficie cercana al lecho rocoso de Marte, a pesar de las duras condiciones de radiación del planeta. El experimento también arrojó como resultado moléculas orgánicas más pequeñas, producto de ese proceso de descomposición, que no se habían observado antes en Marte", declaró Williams.

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Es importante recordar que el año pasado, los científicos anunciaron que una muestra de roca obtenida por otro vehículo explorador de la NASA, el Perseverance, en un cráter diferente, contenía características que podrían haberse producido durante la formación de la roca mediante reacciones químicas en las que intervienen microbios.

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