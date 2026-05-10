Preocupación en México por presunta vinculación de narcotráfico con los diferentes Gobiernos en Sinaloa

En el programa Mesa de Periodistas, Luis Miguel González, director editorial de El Economista, Jorge Ramos, director de desarrollo de la Silla Rota y Fausto Pretelin, periodista en Globalitica, analizan la presión de Washington hacia México por la presunta vinculación de narcotráfico con los diferentes Gobiernos en Sinaloa.

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Ramos explica la situación desde el hecho de que “había señalamientos muy concretos contra varios gobernadores, no solamente Rocha Moya. Están apostando a que Donald Trump termine quitándonos el pie del cuello”.

En ese contexto, Pretelin señala que “el crimen organizado en Sinaloa, eso es muy grave, creo que no tendríamos que estar en la disyuntiva de si celebrar o apoyar una intervención de Estados Unidos, o celebrar y apoyar el Gobierno de los Chapitos en Sinaloa, lo cual es un Estado fallido”

En esa referencia, Ramos advirtió que “el que no tengamos un buen canal con Estados Unidos, y que tengamos los puentes rotos de dialogo, de comunicación con Estados Unidos estamos perdidos”.

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Finalmente, González declaró que “Sinaloa está en una crisis muy profunda. Una imagen visible del deterioro de la relación de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, es ver a Donald Trump arremedando a la presidenta”, y viceversa. Señaló que “no sabemos que está ocurriendo en las llamadas por teléfono, pero podemos imaginarlo”.