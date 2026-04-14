Amazon anuncia la compra de operador de satélites para reforzar su competencia con Starlink de Elon Musk

Este martes 14 de abril, la multinacional de Jeff Bezos, Amazon, anunció la compra del operador de satélites Globalstar, con lo que refuerza su competencia con Starlink de Elon Musk.

Según se divulgó en un comunicado, el gigante norteamericano propone pagar hasta 90 dólares por acción de Globalstar, mediante el pago en efectivo o con sus propias acciones, lo que valoraría a la empresa en 10.600 millones de dólares.

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En el texto se precisó puntualmente que ambas compañías "anunciaron la conclusión de un acuerdo definitivo de fusión en virtud del cual Amazon adquirirá Globalstar".

Así las cosas, el acuerdo permitirá a Amazon integrar los satélites de Globalstar, así como las frecuencias de radio de las que dispone la empresa y reforzar su sector de conectividad espacial.

Amazon se lanzó, al igual que Starlink del grupo SpaceX, en el negocio de telecomunicaciones por satélite, que permite a usuarios situados en zonas no cubiertas por la red móvil realizar llamadas, enviar mensajes de texto y conectarse a internet.

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Aunque la compañía de Bezos comenzó a lanzar sus primeros satélites de prueba en octubre de 2023, el despliegue de su constelación en órbita baja se retrasó y solo dispone en la actualidad de 200 satélites en el espacio pese a su objetivo total de 3.200 satélites.

Bajo el nombre de Amazon Leo, el servicio no se desplegó hasta el momento a gran escala y no se informó sobre una fecha para la entrada en servicio.

Su competidor Starlink, por su parte, logró en marzo el umbral de los 10.000 satélites y asegura tener más de nueve millones de clientes en el mundo.