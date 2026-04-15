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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Papa León XIV

El papa León XIV ofrece nueva declaración tras críticas de Trump: "Podemos vivir juntos en paz"

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El pontífice defendió la convivencia pacífica entre diferentes creencias tras cuestionamientos del presidente Trump sobre 42 mil manifestantes muertos en Irán.

El papa León XIV emitió una declaración centrada en la paz y el entendimiento interreligioso, tras las reiteradas críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien cuestionó públicamente el silencio del Vaticano ante las muertes de manifestantes en Irán.

"Creo que la visita a la mezquita fue significativa para decir que, aunque tengamos diferentes creencias, diferentes formas de culto, diferentes formas de vida, podemos vivir juntos en paz", expresó el pontífice durante su actual viaje.

El líder de la Iglesia Católica enfatizó que "promover ese tipo de imagen es algo que el mundo necesita escuchar hoy, y que juntos podamos seguir ofreciendo nuestro testimonio mientras continuamos este viaje apostólico".

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Las declaraciones del papa se producen en respuesta a los señalamientos de Trump en redes sociales.

"¿Podría alguien decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42 mil manifestantes inocentes completamente desarmados en los últimos dos meses y que Irán tenga una bomba nuclear es absolutamente inaceptable? Estados Unidos está de vuelta, atentamente Donald J. Trump", afirmó en sus redes sociales.

A través de este mensaje, Trump cuestionó directamente la postura del Vaticano frente a la represión en Irán, donde según el mandatario han muerto al menos 42 mil manifestantes desarmados en los últimos dos meses a manos del régimen de los ayatolás.

La respuesta papal llega en medio de su viaje apostólico, durante el cual ha enfatizado consistentemente la importancia del entendimiento entre diferentes tradiciones religiosas como camino hacia la paz mundial.

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