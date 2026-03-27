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Viernes, 27 de marzo de 2026
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Donald Trump

Fiscal general de Estados Unidos informa que Trump va tras los cómplices del dictador Nicolás Maduro

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Nicolás Maduro y Cilia Flores afrontaron este jueves su segunda audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, luego de ser detenidos el 3 de enero en Caracas.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, aseguró este viernes que otros cabecillas de alto rango del régimen venezolano aún faltan por ser señalados por la justicia de estados unidos.

"Tenemos muchos cómplices no acusados, no solo en Nueva York, sino que también estamos buscando otras jurisdicciones. El presidente Trump está mirando todo esto", aseguró.

Este jueves 26 de marzo tuvo lugar la segunda audiencia del caso de Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo, entre otros varios cargos.

La audiencia, a la que también asistió en condición de acusada Cilia Flores, esposa del dictador, transcurrió en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York.

Las fases judiciales del caso de Maduro constan, en primer lugar, de la comparecencia inicial en la que se leen los cargos, instancia que ocurrió el 5 de enero cuando los acusados se declararon "no culpables".

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Actualmente, el proceso se encuentra en la fase preliminar y después corresponde la fase de la entrega de pruebas, que aún no ha empezado.

Antes de llegar al juicio, en caso de que así lo considere la justicia de Estados unidos, tendrá lugar la fase de mociones previas, en la que se definen qué pruebas se admiten y se resuelven también cuestiones legales técnicas.

Esa fase se denomina también como 'fase embudo', pues en ocasiones son tantas las pruebas recabadas que se debe ingresar un gran volumen de evidencias y procesarlas, cotejarlas con el tribunal, con la fiscalía y con la defensa, que puede llegar a impugnar pruebas o pedir exclusiones. Se estima que ese será el proceso más largo.

En ese sentido, y si llega a haber un juicio, podría tardar incluso hasta un año cuando se complete todo el proceso por parte de la justicia de los Estados Unidos.

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