"Está siendo víctima de sus propias acciones y viviendo las consecuencias de sus actos": analista sobre cambio físico de Nicolás Maduro

El notable cambio físico de Nicolás Maduro durante su segunda audiencia judicial en Nueva York ha generado análisis sobre las posibles condiciones que enfrenta el dictador en prisión.

Según el periodista y analista político Melanio Escobar, el deterioro físico de Maduro contrasta irónicamente con la crisis alimentaria que él mismo provocó en Venezuela.

"Durante el año 2017, una de las condiciones masificadas dentro de la población venezolana era la pérdida de peso por la escasez de alimento generalizado que había en el país", señaló Escobar, quien añadió que "a esta escasez de alimentación se le empezó a llamar popularmente la dieta de Maduro".

El analista considera que Maduro está "siendo víctima de sus propias acciones y viviendo las consecuencias de sus actos", sugiriendo que ha entrado en un proceso probablemente depresivo en el cual la alimentación que le proveen en la cárcel no es igual a la que estaba acostumbrado de chef cinco estrellas, de restaurantes Michelin".

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Un aspecto destacado del análisis es que Maduro actualmente enfrenta cargos por narcotráfico y narcoterrorismo, no por violaciones a los derechos humanos.

Escobar indicó que "hay países que tienen jurisdicción internacional como lo es Argentina que sí están solicitando que Nicolás Maduro sea juzgado por las violaciones a los derechos humanos".

Además, mencionó que "la Corte Penal Internacional todavía mantiene abierto el caso Venezuela l".

Escobar también señaló que "la última vez que Delcy Rodríguez la última vez que Delcy nombró a Nicolás Maduro fue el 2 de marzo".

"No fue para exigir su liberación, no fue para decir que estaba secuestrado por los Estados Unidos, sino para echar un cuento", afirmó.