NTN24
Viernes, 27 de marzo de 2026
Viernes, 27 de marzo de 2026
Nicolás Maduro

"Está siendo víctima de sus propias acciones y viviendo las consecuencias de sus actos": analista sobre cambio físico de Nicolás Maduro

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
El periodista Melanio Escobar analiza el deterioro físico del dictador y la falta de apoyo de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez.

El notable cambio físico de Nicolás Maduro durante su segunda audiencia judicial en Nueva York ha generado análisis sobre las posibles condiciones que enfrenta el dictador en prisión.

Según el periodista y analista político Melanio Escobar, el deterioro físico de Maduro contrasta irónicamente con la crisis alimentaria que él mismo provocó en Venezuela.

"Durante el año 2017, una de las condiciones masificadas dentro de la población venezolana era la pérdida de peso por la escasez de alimento generalizado que había en el país", señaló Escobar, quien añadió que "a esta escasez de alimentación se le empezó a llamar popularmente la dieta de Maduro".

El analista considera que Maduro está "siendo víctima de sus propias acciones y viviendo las consecuencias de sus actos", sugiriendo que ha entrado en un proceso probablemente depresivo en el cual la alimentación que le proveen en la cárcel no es igual a la que estaba acostumbrado de chef cinco estrellas, de restaurantes Michelin".

o

Un aspecto destacado del análisis es que Maduro actualmente enfrenta cargos por narcotráfico y narcoterrorismo, no por violaciones a los derechos humanos.

Escobar indicó que "hay países que tienen jurisdicción internacional como lo es Argentina que sí están solicitando que Nicolás Maduro sea juzgado por las violaciones a los derechos humanos".

Además, mencionó que "la Corte Penal Internacional todavía mantiene abierto el caso Venezuela l".

Escobar también señaló que "la última vez que Delcy Rodríguez la última vez que Delcy nombró a Nicolás Maduro fue el 2 de marzo".

"No fue para exigir su liberación, no fue para decir que estaba secuestrado por los Estados Unidos, sino para echar un cuento", afirmó.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

audiencia

Venezuela

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Silencioso, nervioso y agazapado: así se vio Maduro ante la justicia de EE. UU., que no cayó en la maniobra de su defensa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"También es una forma de tortura": Catalina Ramos, ex presa política del régimen venezolano, sobre 'tortura blanca' en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Maduro y Cilia Flores, distanciados? Detalles de lo que sucedió en segunda audiencia en caso contra el dictador y su esposa en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea fija meta de reducir 90% de emisiones para 2040, pero expertos piden mayor ambición

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Régimen de Venezuela | Fotos EFE
Presos políticos

"El sistema criminal que encabezaba Maduro no ha sido desmontado": Villca Fernández, ex preso político del régimen de Venezuela

Fotografía exterior de 'El Helicoide', edificio que controla el régimen de Maduro, considerado como "el mayor centro de tortura de Venezuela" - EFE
Juicio contra Maduro

"También es una forma de tortura": Catalina Ramos, ex presa política del régimen venezolano, sobre 'tortura blanca' en El Helicoide

Nicolás Maduro - Foto EFE
Juicio contra Maduro

Silencioso, nervioso y agazapado: así se vio Maduro ante la justicia de EE. UU., que no cayó en la maniobra de su defensa

Caso Nicolás Maduro - Fotos EFE
Juicio contra Maduro

"La justicia de EE. UU. le protege a Maduro los derechos que este negó a su pueblo en Venezuela": abogado sobre segunda audiencia de Maduro y Flores

Más de Judicial

Ver más
Justicia/ Bandera de Colombia - Foto Canva
Corte Suprema de Justicia

Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia explica qué es lo que necesita el país para tener "un equilibrio"

Ismael Mayo Zambada (AFP)
El Mayo Zambada

Capturaron a la hija de poderoso narcotraficante "Mayo" Zambada en México, pero fue liberada poco después

Twitter (ahora X) y Elon Musk | Foto: AFP
Elon Musk

Jurado de Estados Unidos determinó que Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter en su intento de compra de la red social en 2022

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Robert Mueller, exdirector del FBI. (EFE)
Mueller

Murió Robert Mueller, exdirector de FBI: qué legado deja y por qué Trump dijo que le "alegra" su muerte

Audiencia Nicolás Maduro - Foto EFE
Juicio contra Maduro

"Es muy difícil que Maduro pueda librar una sentencia, cuando menos, de décadas en prisión": análisis sobre lo que podría ocurrir en la segunda audiencia de Maduro y Flores

Daniel Ortega, jefe del régimen de Nicaragua / Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Dictadura en Nicaragua

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Donald Trump - Foto AFP
Irán

Régimen de Irán asegura que ya eligió al sucesor de Alí Jamenei y Trump dice que "no durará mucho" sin su "aprobación"

James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: AFP
Selección Colombia

Néstor Lorenzo se refiere a la falta de continuidad de James Rodríguez a pocas horas de los juegos de Colombia ante Croacia y Francia

FIFA | Foto: AFP
FIFA

La FIFA sufre un fuerte golpe a 79 días del Mundial de 2026 al ser demandada por aficionados por los "exorbitantes" precios de las boletas: "ostenta un monopolio en la venta de entradas"

Festival Estéreo Picnic / Estación de TransMilenio - Fotos de referencia: EFE
Festival Estéreo Picnic

Estas son las rutas de transporte público para llegar fácil al Festival Estéreo Picnic, evento musical que se toma la capital de Colombia este fin de semana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre