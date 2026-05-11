Estos son los clubes de las principales ligas de Europa que buscan el "milagro" de permanecer en primera división mientras otros ya están descendidos

Las principales ligas de Europa se encuentran en la recta final y aunque en algunos campeonatos ya se perfilan los candidatos a ganar el título, otros clubes no han corrido con la misma suerte.

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Se trata de la otra cara de la moneda, equipos que arrancaron la presente temporada con la ilusión de demostrar la permanencia en la primera categoría, pero que hoy están en zona de descenso.

Si bien en algunas ligas del ‘viejo continente’ quedan entre 2 y 4 fechas, varios elencos ya no tienen opción matemática para continuar en las respectivas primeras divisiones.

Sin embargo, otras escuadras dependen de sí mismas para salir de la zona de descenso y completar una campaña para el olvido.

De tal modo, las próximas jornadas serán claves para definir el rumbo futbolístico a corto plazo de diferentes franquicias, mismas que intentan nadar hasta la superficie.

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A continuación, los clubes de las principales ligas de Europa que buscan el "milagro" de permanecer en primera división mientras otros ya están descendidos.

Premier League (Inglaterra) - Faltan dos jornadas (6 puntos en juego).

Puesto 18: West Ham - 36 puntos (puede salvarse).

Puesto 19: Burnley - 21 puntos (descendido).

Puesto 20: Wolves - 18 puntos (descendido).

LaLiga (España) - Faltan tres jornadas (9 puntos en juego).

Puesto 18: Alavés - 37 puntos (puede salvarse).

Puesto 19: Levante - 36 puntos (puede salvarse).

Puesto 20: Real Oviedo - 29 puntos (descendido).

Serie A (Italia) - Faltan dos jornadas (6 puntos en juego).

Puesto 18: Cremonese - 31 puntos (puede salvarse).

Puesto 19: Hellas Verona - 20 puntos (descendido).

Puesto 20: Pisa - 18 puntos (descendido).

Bundesliga (Alemania) - Falta una jornada (3 puntos en juego).

Puesto 17: Heidenheim - 26 puntos (puede salvarse).

Puesto 18: St. Pauli - 26 puntos (puede salvarse).

Ligue 1 (Francia) - Falta una jornada (3 puntos en juego)

Puesto 17: Nantes - 23 puntos (descendido).

Puesto 18: Metz - 16 puntos (descendido).

Según diversas encuestas y debates futbolísticos, para la mayoría de los fanáticos del balompié es mucho más doloroso y traumático descender de categoría que perder una final de campeonato, incluso si se trata contra el eterno rival.