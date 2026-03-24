Accidente de avión de la Fuerza Aérea de Colombia deja 66 muertos y cuatro desaparecidos

El accidente de un avión militar el lunes en el sur de Colombia dejó 66 muertos y decenas de heridos, en una de las peores tragedias ocurridas en el país.

La aeronave Hércules, de fabricación estadounidense, se precipitó a tierra con 128 ocupantes poco después de despegar en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.

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Entre los muertos hay 58 miembros del Ejército, seis miembros de la Fuerza Aérea y dos policías, según el reciente informe del general Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, entregó un balance:

"Al momento, 57 de nuestros hombres han sido evacuados, 8 a Florencia, 49 a Bogotá, entre ellos 19 al hospital militar central, y 30 que no revisten mayor gravedad al Batallón de Sanidad", señaló.

Y agregó que "al momento están pendientes cuatro de nuestros militares por ubicar".

Aunque en la zona del siniestro operan grupos guerrilleros y hay un grandes cantidades de cultivos de coca, las Fuerzas Militares han descartado por el momento que el siniestro haya sido producido por un ataque.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó en X su "profundo pesar" por el siniestro. Las causas aún no se han confirmado pero, según Sánchez, "no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales".

"Como consecuencia del incendio de la aeronave, parte de la munición transportada por la tropa detonó".

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Eso "corresponde a lo que se escucha en algunos videos que circulan en redes sociales", explicó.

Este es el segundo accidente de un avión C-130 Hércules en Sudamérica en menos de un mes, cabe recordar que en Bolivia un avión de carga militar que transportaba billetes bancarios se estrelló al aterrizar cerca de La Paz el 27 de febrero, y dejó al menos 24 muertos.

El Hércules es un avión turbohélice de cuatro motores fabricado por Lockheed Martin.

Conocido por su capacidad para operar desde pistas de aterrizaje improvisadas, es ampliamente utilizado por ejércitos de todo el mundo y puede transportar desde tropas hasta vehículos.