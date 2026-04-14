Pese a la presión que ejerce contra el régimen, el Gobierno de EE. UU. levanta sanciones contra el Banco Central de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores

De acuerdo con documentos publicados en el sitio web del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, citados por Reuters, el gobierno de la unión americana otorgó nuevas licencias generales relacionadas con el régimen de Venezuela.

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Una que permite realizar transacciones financieras con el Banco Central de Venezuela, el Banco del Tesoro y El Banco Digital de los Trabajadores, todos estos, controlados por la dictadura hoy en cabeza de Delcy Rodríguez.

La otra, por su parte, se trata del levantamiento de sanciones al exprocurador de Venezuela, Reinaldo Muñoz, quien fue sustituido recientemente por Arianny Seijo.

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Según al mencionada información, se permitirán operaciones de servicios financieros para el Banco Central de Venezuela, que había sido sancionado en abril de 2019, así como para los bancos estatales: Venezuela, Tesoro y Digital de los Trabajadores.

El Banco Central y los bancos estatales venezolanos, desde hace casi una década, tenían limitaciones para realizar transacciones financieras en el exterior al no tener entidades corresponsales.

La flexibilización de estas sanciones se estarían aplicando a un nuevo sistema de oferta de dólares surgido por el aumento de las ventas de crudo tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero.

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Recordemos, que una de las tres fases que busca Washington en Venezuela es la "estabilización de la economía y la apertura a la inversión estadounidense".

Al margen de esta iniciativa por parte de los Estados Unidos, es sabido que la economía en Venezuela, considerada la peor de su historia, se ha contraído cerca de un 70% desde 2013, provocando una severa crisis humanitaria.

Según expertos, esto ha sucedido por la caída de precios del petróleo, mala gestión, expropiaciones y corrupción. En la actualiad, la situación persiste, con una fuerte inflación y un salario mínimo (en el grueso de la población) inferior a 2.5 dólares mensuales.