¿Cierre estratégico o salida forzada? Expertos debaten el fin de las hostilidades de EE. UU. a Irán

En medio de presión política, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de las hostilidades contra el régimen de Irán.

La medida del mandatario norteamericano, se da tras cumplirse el tiempo límite que podría obligarlo a pedir autorización al Congreso, el cual lo ha cuestionado sobre el alcance real de la operación militar ejecutada en Oriente Medio.

Frente a este tema y los costos que ha implicado la ejecución de la Operación Furia Épica, el consultor político y estratega republicano Art Estopiñan y Gricha Raether, analista político y estratega demócrata, debatieron en el programa La Tarde de NTN24.

“Los Estados Unidos, han podido liquidar esta amenaza de estos religiosos fanáticos extremistas islámicos”, dijo el estratega republicano Estopiñan.

Por su parte, Gricha Raether: “Insisto, la razón de ser de esta guerra fue una guerra de elección; es un gastadero de 5000 millones de dólares que la gente no entiende; eso hizo que el galón de gasolina subiera más de 4 dólares”.

El gasto de los Estados Unidos durante la ejecución de la Operación Furia Épica oscila entre los 25.000 millones de dólares, un costo que para muchos ciudadanos y congresistas ha sido catalogado como innecesario.

Frente a esto, el analista político y estratega demócrata señaló que es “un daño económico sobre la economía de los Estados Unidos de 800.000 mil millones de dólares, es un daño gravísimo sobre las billeteras de los americanos que nunca estuvieron de acuerdo con esta guerra y con este gasto estúpido”.

Entre tanto, Art manifestó que es necesario “comunicarle este mensaje al pueblo americano para que ellos entiendan bien por qué es que esta intervención militar con el Estado de Israel fue necesaria”.

Para el consultor político y estratega republicano, la posibilidad de que más adelante el presidente Trump ejecute una segunda fase, luego de esquivar al Congreso, señaló que el presidente Trump, bajo la Constitución, tiene la potestad bajo los derechos de seguridad nacional”.

Aunque Gricha considera que esto también puede llegar a suceder teniendo en cuenta el poder del mandato norteamericano, también es consciente de que estas medidas podrían tener una implicación negativa en las elecciones medias de noviembre de este año.