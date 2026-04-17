NTN24
Viernes, 17 de abril de 2026
Viernes, 17 de abril de 2026
FIFA

"Generamos dinero en un mes y en los otros 47 que faltan para el próximo Mundial, lo gastamos": FIFA defiende precios de entradas a la Copa del Mundo

abril 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
FIFA - Foto EFE
FIFA - Foto EFE
Las nuevas declaraciones de Infantino se conocen mientras continúa la polémica por los elevados costos.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el viernes los elevados precios de las entradas para el Mundial de este año en Norteamérica, afirmando que el evento, que cautiva al mundo entero, es la única fuente de ingresos de la organización cada cuatro años.

Durante su intervención en la cumbre anual de economía mundial de Semafor en Nueva York, Infantino reiteró que la FIFA es una organización sin ánimo de lucro que cuenta con 211 naciones miembros.

o

"Lo que mucha gente desconoce, porque claro que generamos miles de millones en un Mundial, es que la FIFA es una organización sin ánimo de lucro, lo que significa que todos los ingresos que generamos los invertimos en la organización del fútbol en 211 países de todo el mundo", declaró Infantino en el escenario durante una sesión de preguntas y respuestas.

"Probablemente, tres cuartas partes de esos países no podrían tener fútbol organizado sin las subvenciones que les proporcionamos. Por eso siempre intentamos encontrar el equilibrio adecuado", agregó.

Una comprobación realizada el viernes en StubHub, sitio web de reventa de entradas, reveló que la entrada más barata para el partido inaugural de Estados Unidos en el Mundial contra Paraguay el 12 de junio tenía un precio de 1.359 dólares, mientras que las entradas en la zona baja del estadio de Los Ángeles alcanzaban precios de hasta 14.000 dólares por asiento.

Para la final de la Copa del Mundo que se celebrará en la zona de Nueva York el 19 de julio, una sola entrada en la tribuna superior aparece con un precio de 8.860 dólares y en la tribuna inferior puede llegar a costar hasta 25.000 dólares.

"El principal, y hasta ahora único, evento generador de ingresos para la FIFA es la Copa del Mundo", sostuvo Infantino. "La Copa del Mundo se celebra durante un mes cada cuatro años, así que generamos dinero en un mes. En los 47 meses que faltan para la próxima Copa del Mundo, gastamos ese dinero", explicó.

Infantino calificó a Norteamérica como "un mercado muy especial" y aseguró que ha estado viviendo en Estados Unidos los últimos dos o tres años para "comprender" mejor el mercado.

Tras las quejas iniciales sobre los precios y la disponibilidad de las entradas, la FIFA introdujo una opción de 60 dólares que solo cubría una pequeña parte de cada sede.

o

Un récord de 48 equipos organizados en 12 grupos de cuatro participa en la Copa Mundial de este año, cuyos partidos se disputarán en Estados Unidos, Canadá y México. El torneo contará con un récord de 104 encuentros.

Temas relacionados:

FIFA

Mundial 2026

Gianni Infantino

Declaraciones

Copa del Mundo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tic-tac, tic-tac: el reloj de Estados Unidos contra Miguel Díaz-Canel ya estaría corriendo; ¿le pasará lo mismo que a Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Delcy Rodríguez es una figura criminal, una torturadora, no es la persona que va a liderar la transición": Cayetana Álvarez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Reveladora entrevista de la hija de Fidel Castro en NTN24: describió al dictador como un "padre ausente", lanzó advertencia a Díaz-Canel y destacó la presión de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Video desclasificado: así advierten los militares EE. UU. a los barcos que intentan violar el bloqueo del Estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El delicado momento que vive la libertad en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

"No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní", advierte experto

Ver más

Videos

Ver más
Preso político en Venezuela | Foto AFP
Presos políticos

“El Rodeo I sigue siendo un centro de torturas”: Advertencia de Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnars Baduel

Miguel Díaz-Canel - Foto AFP
Régimen cubano

Como muchos lo advirtieron: el "indulto" anunciado por el tirano Díaz-Canel en Cuba no es más que otra burla de la tiranía castrocomunista

Departamento del Tesoro quita sanciones a bancos de Venezuela - Fotos: AFP
Bancos

“Estas medidas deberían traducirse en una mejora de la situación económica”: experto tras el levantamiento de sanciones a los bancos del régimen venezolano

Diplomáticos de Estados Unidos, Laura Dogu y John Barrett / Embajada de EE. UU. en Venezuela - Fotos: EFE / X
Laura Dogu

"No debería ser motivo de preocupación": Héctor Schamis sobre cambios en la Embajada de EE. UU. en Venezuela

Donald Trump | Foto AFP
Estados Unidos ataca a Irán

“Hubo una decapitación del régimen”: experta analiza la situación militar de Irán frente a la de Estados Unidos

Más de Deportes

Ver más
Jugadores del Galarasaray | Foto: AFP
Champions League

¿Demanda en camino para el Liverpool? La impresionante lesión que sufrió un jugador del Galatasary en Anfield y por la cual tuvo que ser operado

Foto: LALIGA Academy/ Compensar
LaLiga

Anuncian que LALIGA de España llegó a Colombia como parte de un ambicioso proyecto único en Sudamérica

Jhon Arias, extremo del Palmeiras - Foto: AFP
Palmeiras

Jhon Arias marcó su primer gol con el Palmeiras tras retorno al fútbol brasileño

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Latinoamérica dice no al terrorismo, pero Brasil y Colombia defienden a Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Cómo y porqué se acabó en Venezuela la República?

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aprobada cadena perpetua para menores en El Salvador - Foto referencia: AFP
El Salvador

¿En qué consiste la polémica medida de cadena perpetua para menores de edad aprobada en El Salvador?

Mohamad Bager Zolgadr (EFE)
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán nombra a uno de sus funcionarios más radicales y violentos como nuevo jefe de seguridad en reemplazo del abatido Alí Larijani

Foto de referencia: Canva
Régimen cubano

Preso político cubano abandonó su huelga de hambre de más de un mes contra el régimen tras sufrir un infarto

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Buscando hacer historia: Shakira se mete entre el top 5 en la lista de nominados del Salón de la Fama del Rock and Roll

Robert Mueller, exdirector del FBI. (EFE)
Mueller

Murió Robert Mueller, exdirector de FBI: qué legado deja y por qué Trump dijo que le "alegra" su muerte

Wilmer Ruperti, empresario venezolano / Agentes del SEBIN - Fotos de referencia: Instagram / EFE
Ruperti

Agentes retienen al empresario y presidente de los Tiburones de La Guaira Wilmer Ruperti, cercano al régimen venezolano

Jugadores del Galarasaray | Foto: AFP
Champions League

¿Demanda en camino para el Liverpool? La impresionante lesión que sufrió un jugador del Galatasary en Anfield y por la cual tuvo que ser operado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre