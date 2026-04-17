"Generamos dinero en un mes y en los otros 47 que faltan para el próximo Mundial, lo gastamos": FIFA defiende precios de entradas a la Copa del Mundo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el viernes los elevados precios de las entradas para el Mundial de este año en Norteamérica, afirmando que el evento, que cautiva al mundo entero, es la única fuente de ingresos de la organización cada cuatro años.

Durante su intervención en la cumbre anual de economía mundial de Semafor en Nueva York, Infantino reiteró que la FIFA es una organización sin ánimo de lucro que cuenta con 211 naciones miembros.

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"Lo que mucha gente desconoce, porque claro que generamos miles de millones en un Mundial, es que la FIFA es una organización sin ánimo de lucro, lo que significa que todos los ingresos que generamos los invertimos en la organización del fútbol en 211 países de todo el mundo", declaró Infantino en el escenario durante una sesión de preguntas y respuestas.

"Probablemente, tres cuartas partes de esos países no podrían tener fútbol organizado sin las subvenciones que les proporcionamos. Por eso siempre intentamos encontrar el equilibrio adecuado", agregó.

Una comprobación realizada el viernes en StubHub, sitio web de reventa de entradas, reveló que la entrada más barata para el partido inaugural de Estados Unidos en el Mundial contra Paraguay el 12 de junio tenía un precio de 1.359 dólares, mientras que las entradas en la zona baja del estadio de Los Ángeles alcanzaban precios de hasta 14.000 dólares por asiento.

Para la final de la Copa del Mundo que se celebrará en la zona de Nueva York el 19 de julio, una sola entrada en la tribuna superior aparece con un precio de 8.860 dólares y en la tribuna inferior puede llegar a costar hasta 25.000 dólares.

"El principal, y hasta ahora único, evento generador de ingresos para la FIFA es la Copa del Mundo", sostuvo Infantino. "La Copa del Mundo se celebra durante un mes cada cuatro años, así que generamos dinero en un mes. En los 47 meses que faltan para la próxima Copa del Mundo, gastamos ese dinero", explicó.

Infantino calificó a Norteamérica como "un mercado muy especial" y aseguró que ha estado viviendo en Estados Unidos los últimos dos o tres años para "comprender" mejor el mercado.

Tras las quejas iniciales sobre los precios y la disponibilidad de las entradas, la FIFA introdujo una opción de 60 dólares que solo cubría una pequeña parte de cada sede.

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Un récord de 48 equipos organizados en 12 grupos de cuatro participa en la Copa Mundial de este año, cuyos partidos se disputarán en Estados Unidos, Canadá y México. El torneo contará con un récord de 104 encuentros.