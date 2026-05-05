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Martes, 05 de mayo de 2026
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Estados Unidos

Nueva audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores se llevará a cabo el 30 de junio en Nueva York

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Retrato de Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Retrato de Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
El juez Alvin Hellerstein aprobó la solicitud presentada en conjunto por la defensa de Maduro, la de Flores y la Fiscalía para realizar una nueva audiencia durante la última semana de junio.

El juez federal que lleva el caso de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, convocó este lunes una nueva audiencia para el próximo 30 de junio en Nueva York, Estados Unidos.

El juez Alvin Hellerstein aprobó la solicitud presentada en conjunto por la defensa de Maduro, la de Flores y la Fiscalía para realizar una nueva audiencia durante la última semana de junio.

De no mediar un aplazamiento, Maduro y Flores se presentarán el 30 de junio a las 12:00 hora de Nueva York ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

En el mismo documento, el juez también aprobó el pedido de ambos acusados para desistir de sus intentos de anular la acusación, con la que argumentaban que EE.UU. les impedía acceder a una defensa efectiva.

La decisión se da luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC) autorizó un ajuste en las sanciones a Venezuela para que el régimen pueda cubrir los honorarios de los abogados de Maduro y Flores, lo que permitió que la defensa retirara sus intentos de desestimar la acusación.

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Hellerstein otorgó la solicitud “sin perjuicio”, por lo que los acusados podrían presentar otra moción similar en el futuro.

Maduro cayó en la madrugada del sábado 3 de enero cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado su captura y la de su esposa, Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó como presidenta encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima.

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