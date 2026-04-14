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Edmundo González

"Todos somos necesarios": Edmundo González habló de la importancia de la "unidad" para construir el país en democracia que los venezolanos quieren

abril 14, 2026
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González - Foto: AFP
Edmundo González - Foto: AFP
González dejó claro que “las diferencias no son un obstáculo, son la evidencia de que somos una sociedad viva y plural”.

El presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, por medio de un video publicado en sus redes sociales, habló de la importancia de la “unidad” que necesita la nación caribeña para construir el país en democracia que todos quieren.

“No les estoy pidiendo que todos piensen igual, no les estoy pidiendo que abandonen sus convicciones, sus tradiciones políticas, su visión de Venezuela”, expresó González Urrutia.

Edmundo tiene claro que imponer este anhelo “no sería unidad, sería autoritarismo” y eso no es lo que quiere de una nación que se encamina en una reconstrucción que le permita gozar en plenitud de libertad y democracia.

González Urrutia destacó que, más allá de las diferencias que puedan existir. “Todos somos necesarios, cada partido, cada movimiento, cada liderazgo regional, cada venezolano que cree que su país puede ser mejor, todos tienen un lugar en esta causa”, sostuvo.

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Asimismo, dejó claro que “las diferencias no son un obstáculo, son la evidencia de que somos una sociedad viva y plural”.

Entre tanto, en el texto que acompaña el video del presidente electo de los venezolanos, puntualizó que “Venezuela necesita unidad”, tal como quedó evidenciado durante los comicios del 28 de julio de 2024.

Finalmente, señaló que la guía de la nación caribeña debe ser la “Unidad para avanzar, unidad para reconstruir, unidad para lograr la democracia que los venezolanos ya decidieron”.

Cabe resaltar que el próximo sábado 18 de abril González Urrutia se reencontrará con la líder democrática y Nobel de la Paz, María Corina Machado, en medio de un evento en el que compartirán ante la diáspora que se encuentra radicada en España.

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Este se convertirá en el primer encuentro entre Machado y González, quien permanece en el exilio desde septiembre del año 2024, ante las represalias que ejecutó en su contra el régimen de Nicolás Maduro, que hoy enfrenta a la justicia de los Estados Unidos.

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