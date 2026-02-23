Fuerza Aeroespacial Colombiana detuvo embarcación que era tripulada por venezolanos e incautó media tonelada de cocaína

La Fuerza Aeroespacial Colombiana dio a conocer que durante una operación en conjunto con la Armada de Colombia lograron la incautación cerca de media tonelada de cocaína en La Guajira, que era movilizada en una “embarcación tipo Go Fast”, la cual tenía como destino Centroamérica.

Por medio de un comunicado, la Aeroespacial dio a conocer que en medio de una “operación de interdicción marítima a 70 millas náuticas al norte de Riohacha (…) lograron la incautación de una embarcación tipo Go Fast, la cual transportaba 14 sacos con sustancias ilícitas”.

En cuanto a la interceptación de este navío, que tenía como destino Centroamérica, señalaron que “fue posible gracias a la información de inteligencia de la naval”, la cual, tras emitir la alerta, llevó a que se activara el despliegue de “una operación conjunta” entre las Unidades de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta y una aeronave del Comando Aéreo de combate, que se encargó de realizar la guía.

En otros detalles de esta acción en contra del narcotráfico, la Fuerza Aeroespacial Colombiana indicó que las autoridades judiciales lograron determinar que esta embarcación era tripulada por dos sujetos de nacionalidad venezolana. El cargamento que se encontraría evaluado en cerca de 19 millones de dólares.

“Al llegar a Riohacha, las autoridades judiciales determinaron que los 14 sacos contenían 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína”, manifestaron en el oficio.

Finalmente, señalaron que “Las Fuerzas Militares continuarán desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en el Caribe colombiano” con la finalidad de “afectar” de manera oportuna y contundente a todos aquellos grupos dedicados al narcotráfico en esta zona del territorio colombiano.