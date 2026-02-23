NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
Embarcación con cargamento de cocaína en La Guajira - Foto captura: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Embarcación con cargamento de cocaína en La Guajira - Foto captura: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Narcotráfico

Fuerza Aeroespacial Colombiana detuvo embarcación que era tripulada por venezolanos e incautó media tonelada de cocaína

febrero 23, 2026
Por: Natalya Baquero González
La Fuerza Aeroespacial dio a conocer que la operación se dio a “70 millas náuticas al norte de Riohacha”.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana dio a conocer que durante una operación en conjunto con la Armada de Colombia lograron la incautación cerca de media tonelada de cocaína en La Guajira, que era movilizada en una “embarcación tipo Go Fast”, la cual tenía como destino Centroamérica.

o

Por medio de un comunicado, la Aeroespacial dio a conocer que en medio de una “operación de interdicción marítima a 70 millas náuticas al norte de Riohacha (…) lograron la incautación de una embarcación tipo Go Fast, la cual transportaba 14 sacos con sustancias ilícitas”.

En cuanto a la interceptación de este navío, que tenía como destino Centroamérica, señalaron que “fue posible gracias a la información de inteligencia de la naval”, la cual, tras emitir la alerta, llevó a que se activara el despliegue de “una operación conjunta” entre las Unidades de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta y una aeronave del Comando Aéreo de combate, que se encargó de realizar la guía.

En otros detalles de esta acción en contra del narcotráfico, la Fuerza Aeroespacial Colombiana indicó que las autoridades judiciales lograron determinar que esta embarcación era tripulada por dos sujetos de nacionalidad venezolana. El cargamento que se encontraría evaluado en cerca de 19 millones de dólares.

“Al llegar a Riohacha, las autoridades judiciales determinaron que los 14 sacos contenían 413 kilogramos de clorhidrato de cocaína”, manifestaron en el oficio.

Finalmente, señalaron que “Las Fuerzas Militares continuarán desarrollando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en el Caribe colombiano” con la finalidad de “afectar” de manera oportuna y contundente a todos aquellos grupos dedicados al narcotráfico en esta zona del territorio colombiano.

 

Temas relacionados:

Narcotráfico

Cocaína

Venezolanos

Embarcaciones

Incautación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué son los ‘Therian’ y por qué los humanos se identifican como animales?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Delcy Rodríguez y John Ratcliffe, director de la CIA - Fotos: EFE
CIA

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
Premio Nobel de la Paz

El Comité del Nobel revela intrigante espionaje que habría sucedido antes de la entrega del premio a María Corina Machado

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tripulación internacional despega de Cabo Cañaveral rumbo a la EEI - AFP
Nasa

Las impresionantes imágenes que deja el despegue de la nueva misión de la NASA rumbo a la Estación Espacial

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Gustavo Petro

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Delcy Rodríguez y John Ratcliffe, director de la CIA - Fotos: EFE
CIA

"Estados Unidos está ejecutando un plan que es posible sin tropas en el terreno": expertos analizan eventual presencia de la CIA en Venezuela

Claudia Sheinbaum, presidente de México / FOTO: EFE
México

¿Es necesaria la reforma electoral propuesta por la presidente de México, Claudia Sheinbaum?

Camila Becerra, ajedrecista paralímpica colombiana
Deportistas de Lujo

Camila Becerra, ajedrecista paralímpica que ha superado las adversidades y hoy brilla en este deporte

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Las jugadas que hizo Luis Díaz al estilo de Ronaldinho en un reciente partido con el Bayern Múnich que deslumbran a todos: "Lucho es magia"

Vinícius Jr, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Fútbol venezolano

Duras críticas a equipo venezolano por fichar a influencer colombiano que imita a Vinícius: "Una de las mayores vergüenzas en la historia de nuestro fútbol"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre