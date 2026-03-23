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Lunes, 23 de marzo de 2026
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Accidente aéreo

Piloto privado analiza qué pudo causar grave accidente de avión de la Fuerza Aérea en Colombia

marzo 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La gobernación de Putumayo, departamento donde se registró el accidente, cifró en al menos 34 los muertos y 73 los heridos.

Al menos 34 muertos y decenas de heridos deja el accidente de un avión militar en Colombia, que se estrelló con 125 ocupantes poco después de despegar este lunes en el municipio de Puerto Leguízamo en el departamento de Putumayo.

La aeronave Hércules se precipitó a tierra a las 10H00 horas locales (15HGMT) en Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, por causas que aún se desconocen.

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En esa zona operan grupos criminales y hay un alto número de hectáreas con narcocultivos. Los equipos de rescate están desplegados en la zona.

La gobernación de Putumayo, departamento donde se registró el accidente, cifró en al menos 34 los muertos y 73 los heridos.

"El aeropuerto (de Puerto Leguízamo) es pequeño y hay grandes dificultades" para la evacuación de las víctimas, dijo Jhon Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, en un video compartido en Facebook.

Más temprano, a través de un video, el general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, precisó que la aeronave tenía "125 ocupantes: 114 pasajeros, 11 tripulantes".

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió también imágenes que muestran cómo la aeronave intenta tomar altura antes de desplomarse.

Petro dijo en X que fue un "accidente horroroso" y se refirió a la necesidad de modernizar la flota militar, sin decir específicamente si eso guarda relación con las causas del accidente.

Los ejércitos de Colombia y Ecuador combaten a los poderosos carteles que operan en la zona fronteriza, donde se han registrado fuerte actividad militar y bombardeos en las últimas semanas.

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Juan Manuel Jiménez, piloto privado, analizó en La Tarde de NTN24 qué pudo causar el grave accidente de avión.

“Hay muchas causas técnicas que pudieron haber pasado, pero una de ellas pudo haber sido la falla de los motores”, afirmó.

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