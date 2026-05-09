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Sábado, 09 de mayo de 2026
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Corrupción en PDVSA

“La corrupción en PDVSA ocurrió a plena luz del día y con varios testigos”: analista sobre el desfalco a la petrolera venezolana

mayo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Pedro Mario Burelli señaló además que en este caso la culpa no fue solo de Maduro, sino también de su hijo, Tareck El Aissami y la encargada del régimen Delcy Rodríguez.

The New York Times reveló cómo operaba la gigantesca red de corrupción que durante los 13 años del régimen de Nicolás Maduro destruyó la industria petrolera en Venezuela.

Millones de dólares de la estatal PDVSA fueron desviados a cuentas personales y convertidos en el botín de la familia del dictador. La petrolera se enfrenta ahora a un complejo proceso de auditoría y saneamiento bajo el ojo vigilante de Estados Unidos, que ha prometido iniciar una "nueva era" para la industria.

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Pedro Mario Burelli, analista político, empresario venezolano y exintegrante de la junta directiva de PDVSA, empresa estatal de petróleo de Venezuela, se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar de este desfalco y aseveró que esto sucedió “porque todo el régimen es corrupto”.

“Más que Maduro, la persona clave en el sector petrolero en Venezuela ha sido Delcy Rodríguez en estos últimos tiempos. Hace una semana vimos la conclusión del juicio de David Rivera quien recibió 50 millones de dólares por tres meses de consultoría en 2017 en un contrato firmado por Rodríguez, entonces creo que el chavismo quiso tomar la empresa, la arruinó y en ese camino la transformó en una máquina de lavar dinero”, comentó el invitado.

Además, añadió que “no podemos decir que esto es solamente de Maduro, Delcy Rodríguez, Tareck El Aissami y Nicolás Maduro Guerra fueron quienes decidieron a quién se le vendía el petróleo, pero este dinero no llegó y por eso está preso Tareck El Aissami”.

“La destrucción del petróleo en Venezuela y la máxima corrupción ocurrió a plena luz del día, con una cantidad de testigos, quienes guardaron silencio”, complementó el experto.

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