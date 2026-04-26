Alcalde de Cali hace un llamado al Gobierno de Petro de “priorizar la seguridad” en el suroccidente de Colombia

El suroccidente colombiano está bajo el terror de los criminales de la disidencia de las FARC, en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, en las últimas 48 horas han sido registradas más de 20 acciones terroristas principalmente dirigidas contra la fuerza pública.

El último hecho siniestro fue un brutal ataque en el municipio de Cajibío, Cauca, donde la cifra de muertes ascendió a 14 personas, otras 38 personas resultaron heridas tras la activación de un cilindro explosivo en la vía panamericana que conecta el interior del país con el suroccidente y ecuador. El estallido impactó a varios vehículos de transporte público.

VEA TAMBIÉN En video: este es el momento de fuerte explosión en atentado cerca de un batallón de Infantería en Cali, Colombia o

Y en medio de esta escalada terrorista en Palmira tuvo lugar un consejo de seguridad, sin la presencia del presidente Gustavo Petro, quien el viernes visitó Venezuela y guardó silencio durante más de 18 horas sobre la crítica situación en el suroccidente del país.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló con NTN24 y dijo: “Hemos hecho un llamado desde que soy alcalde al gobierno nacional de priorizar la seguridad y no disminuir más el presupuesto de seguridad nacional”.

“Lo más grave es que vuelve haber una oleada terrorista en esta zona del país. Lo de ayer fue muy complejo porque fue una bomba en Cali en la mañana, luego en Palmira en la noche y después las demás que se han reportado. Es una hora negra para todos los ciudadanos del suroccidente del país”, añadió el alcalde.