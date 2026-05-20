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On the Road

"Mi recuerdo empieza desde que a mi papá lo metieron a la cárcel": creador de contenido reveló los momentos más duros de su vida

mayo 20, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
El creador de contenido habló sobre su infancia marcada por la ausencia de su padre, las drogas y los errores que cometió antes de transformar su vida.

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, el creador de contenido, Carlos Feria, abrió su corazón y relató algunos de los episodios más difíciles que marcaron su vida antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales.

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“Mi recuerdo empieza desde que a mi papá lo metieron a la cárcel. Mi mamá tenía que hacer tamales, nosotros vendíamos tamales puerta a puerta”, recordó Feria al hablar de las limitaciones económicas que enfrentó durante su infancia.

El creador de contenido confesó que a temprana edad cayó en el mundo de las drogas buscando una identidad.

Relató que a los “13 años tenía y le abrí la puerta a la drogadicción”. “Esto empezó como una moda, como aceptación, pero un día yo empecé a profundizar más y yo estaba buscando una identidad que no veía en mi hogar”, aseguró.

Posteriormente, cuando llego a Bogotá su situación se escaló, ya que “empecé a robar, empecé a estar en grupos y bandas que no eran, en fiestas, yo empecé a ver cosas que no debía y me metí más en el mundo de la droga”.

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“Empecé a vender en mi colegio. Me acuerdo que la profesora de inglés un día me pilló y llamó a mi mamá y yo vi la primera vez a mi mamá llorando por mí”, confesó y dijo que ese momento lo marcó.

En medio de la entrevista, resaltó su paso en las redes sociales y el gran camino que desde ahí le esperaba. “Yo no trabajaba, yo estaba creyendo que esto me iba a dar, que las redes sociales me iban dar a mí”, recordó.

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