"Mi recuerdo empieza desde que a mi papá lo metieron a la cárcel": creador de contenido reveló los momentos más duros de su vida

En una nueva edición del programa On The Road con Mauro Giraldo, el creador de contenido, Carlos Feria, abrió su corazón y relató algunos de los episodios más difíciles que marcaron su vida antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de las redes sociales.

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“Mi recuerdo empieza desde que a mi papá lo metieron a la cárcel. Mi mamá tenía que hacer tamales, nosotros vendíamos tamales puerta a puerta”, recordó Feria al hablar de las limitaciones económicas que enfrentó durante su infancia.

El creador de contenido confesó que a temprana edad cayó en el mundo de las drogas buscando una identidad.

Relató que a los “13 años tenía y le abrí la puerta a la drogadicción”. “Esto empezó como una moda, como aceptación, pero un día yo empecé a profundizar más y yo estaba buscando una identidad que no veía en mi hogar”, aseguró.

Posteriormente, cuando llego a Bogotá su situación se escaló, ya que “empecé a robar, empecé a estar en grupos y bandas que no eran, en fiestas, yo empecé a ver cosas que no debía y me metí más en el mundo de la droga”.

“Empecé a vender en mi colegio. Me acuerdo que la profesora de inglés un día me pilló y llamó a mi mamá y yo vi la primera vez a mi mamá llorando por mí”, confesó y dijo que ese momento lo marcó.

En medio de la entrevista, resaltó su paso en las redes sociales y el gran camino que desde ahí le esperaba. “Yo no trabajaba, yo estaba creyendo que esto me iba a dar, que las redes sociales me iban dar a mí”, recordó.