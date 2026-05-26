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Martes, 26 de mayo de 2026
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Selección Colombia

Asistente técnico de la selección Colombia es confirmado como nuevo entrenador de equipo colombiano a pocos días del Mundial 2026

mayo 26, 2026
Por: Luis Cifuentes
Jugadores de la Selección COlombia concentrados en Bogotá - Foto: EFE
Jugadores de la Selección COlombia concentrados en Bogotá - Foto: EFE
El entrenador fue anunciado por su nuevo club, pese a que estará con Colombia en el Mundial.

La selección Colombia se prepara para el Mundial de 2026 después de entregar sus 26 convocados y concentrarse en Bogotá antes de su viaje a México.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se entrenan en la capital del país para el encuentro de despedida ante Costa Rica, el próximo lunes 1 de junio en el estadio El Campín.

No obstante, a pocos días del inicio del Mundial 2026, se confirmó la llegada del asistente técnico de la Selección Colombia a la dirección técnica de un equipo colombiano.

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Se trata del exdefensor Luis Amaranto Perea, quien fue confirmado recientemente como nuevo entrenador del Deportivo Independiente Medellín.

A través de las redes sociales, el equipo rojo de la capital de Antioquia dio a conocer el regreso de Perea al equipo donde hizo historia.

Hablar de Luis Amaranto Perea es hablar de un hombre nacido futbolísticamente en nuestra institución. Un antioqueño que defendió este escudo con carácter, liderazgo y amor profundo por nuestros colores. Un jugador formado en el DIM, protagonista y figura del equipo campeón de 2002 que rompió una espera de 45 años y devolvió la gloria al pueblo poderoso”, escribió el DIM en un comunicado.

Por eso, El Equipo del Pueblo S.A. se permite anunciar a Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín. Amaranto firmará su vínculo con nuestra institución por los próximos dos años, tras cumplir y honrar sus compromisos con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo”, agregó.

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Así las cosas, Amaranto Perea cumplirá sus funciones en la Selección Colombia al lado de Néstor Lorenzo y luego asumirá en el Deportivo Independiente Medellín.

Cabe recordar que el Mundial 2026 arranca el próximo 11 de junio, pero será hasta el 17 del mismo mes que debutará ante Uzbekistán.

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