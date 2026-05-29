El momento exacto de la explosión de un cohete de Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, durante una prueba de encendido

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó el jueves en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral durante una prueba, un revés a las ambiciones espaciales del multimillonario Jeff Bezos.

Un video del incidente muestra humo saliendo de la parte inferior del cohete, que mide 98 metros de altura, antes de quedar envuelto por completo en una enorme bola de fuego.

"¡Oh, no!", se escucha decir a los espectadores reunidos para ver el lanzamiento.

La empresa espacial de Bezos, Blue Origin, dijo en X que había sufrido una "anomalía" durante la prueba en Florida y que "todo el personal ha sido localizado".

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"Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy", dijo la empresa en un breve comunicado, y agregó que "todo el personal ha sido localizado".

La explosión es el último revés para el también fundador de Amazon, inmerso en una frenética carrera con Elon Musk y su firma SpaceX por la exploración espacial.

El cohete New Glenn es la base de las ambiciones espaciales de Blue Origin, en contraposición con el cohete Starship, el más grande de la historia, que desarrolla SpaceX.

"Es demasiado pronto para conocer la causa, pero ya estamos trabajando para descubrirla", dijo Bezos en X poco después de la explosión.

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"Un día muy duro, pero reconstruiremos todo lo que haya que reconstruir y volveremos a volar. Vale la pena", agregó.

Elon Musk expresó sus condolencias y calificó el accidente de "muy desafortunado".

El mes pasado, el cohete New Glenn de Blue Origin fracasó en una misión para colocar un satélite de comunicaciones en la órbita correcta, lo que dio lugar a una investigación.

Aunque la empresa reutilizó y recuperó con éxito un propulsor del cohete New Glenn, la misión no tripulada no logró colocar en órbita el satélite de la empresa AST SpaceMobile.