En video: este es el momento de fuerte explosión en atentado cerca de un batallón de Infantería en Cali, Colombia

Este viernes 24 de mayo se registró un atentado con bomba contra una base militar en la ciudad de Cali, Colombia. Según información de las autoridades sanitarias, el hecho dejó una persona herida. Noticias RCN difundió el video del momento exacto en que ocurrió la explosión.

VEA TAMBIÉN Gustavo Petro se reúne con el régimen de Venezuela en la primera visita de un presidente a Miraflores desde la captura de Maduro por parte de EE. UU. o

En el video se observa cómo el bus seguía su trayecto por la vía de la carrera 80 con calle 5, en el barrio Nápoles. Posteriormente, una persona lo abandona en un punto especifico y sale corriendo, segundos después, el vehículo explota y queda en llamas a pocos metros del puesto militar.

Tras el suceso, varios soldados permanecieron en la zona, las calles fueron bloqueadas y la policía se desplazó al lugar para atender la situación.

Una fuente del ejército informó a AFP que se lanzaron dos cilindros desde el autobús estacionado frente al complejo, pero solo uno explotó, causando daños a la estructura de la unidad militar.

Personal militar movilizado en la zona trabajaba para desactivar la bomba, que no detonó.

El ejército atribuyó preliminarmente el ataque a disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, quienes rompieron el acuerdo de paz de 2016 y actualmente están avivando la violencia en medio de las estancadas negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro.

Este es el segundo ataque en menos de un año contra una base militar en Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia. El ataque se produce a poco más de un mes de las elecciones, en las que la seguridad pública es un tema central.

Cali, en el Valle del Cauca, ha sido blanco frecuente de grupos armados que se disputan el control del narcotráfico hacia el Océano Pacífico. Los secuestros y la extorsión contra la población son frecuentes.

Una serie de sangrientos ataques contra las fuerzas de seguridad en la región dejaron civiles muertos el año pasado y marcaron la peor ola de violencia de la última década.

En abril de 2024, un ataque similar perpetrado por disidentes de las FARC contra la misma base militar en Cali causó daños en las viviendas de soldados y civiles, sin provocar víctimas mortales.