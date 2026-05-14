Jefe del Comando Central ante el Congreso de EE. UU: "Hamás, Hezbolá y los hutíes están aislados del suministro de armas y el apoyo de Irán"

Este jueves, el jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, acudió al Congreso de su país en donde dejó clara su postura sobre la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán en Medio Oriente.

“Cada éxito que tenemos comienza y termina con nuestra gente. En solo los últimos 7 meses, los hijos e hijas de América en el CENTCOM han desempeñado roles clave en eventos mundiales”, expresó.

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Durante su comparecencia, el alto mando militar indicó que, en los últimos 30 meses previos al inicio de la operación, grupos terroristas apoyados por Irán atacaron a tropas y diplomáticos norteamericanos más de 350 veces.

Y argumentó que dicha cifra equivale a “un ataque cada tres días, causando la muerte de cuatro militares estadounidenses y dejando cerca de 200 heridos”.

“Hoy, Hamás, Hezbolá y los hutíes están aislados del suministro de armas y el apoyo de Irán. Este resultado no estaba predestinado ni fue fruto del azar”, sentenció.

Según Cooper, los resultados se traducen como la “culminación de meses de planificación meticulosa, basada en décadas de experiencia”.

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“Estos resultados tampoco se obtienen sin un alto precio. Honramos la memoria de los 14 militares que dieron su vida durante la Operación Furia Épica, así como la de los dos soldados y el civil fallecidos en Palmira, Siria. Representan verdaderamente lo mejor de todos nosotros”, añadió.

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel llevaron a cabo ataques contra objetivos del régimen de Irán en Medio Oriente, matando a su líder, el ayatolá Alí Jamenei.

Desde entonces, se ha desatado una guerra en la región que tiene al estrecho de Ormuz como tema central del mismo.

Ante eso, Cooper aseguró que la capacidad de Irán “ha sido degradada significativamente”.

“Si solo uso mi propia experiencia profesional, en 100 tránsitos a través del Estrecho de Ormuz, típicamente verías 20-40 lanchas rápidas; últimamente, hemos visto dos o tres”, comentó.