"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Felipe González, expresidente del gobierno español, habló en La Noche de NTN24 sobre el futuro de Venezuela, los pasos para una transición política, el papel de María Corina Machado y Edmundo González, y la importancia de la liberación de todos los presos políticos del régimen.

González, quien fue secretario general del Partido Socialista Obrero de España (PSOE) y fue parte de la transición en España después de una dictadura hacia la democracia, habló también del proceso de transición en Venezuela que EE. UU. dice que implementará.

Según el exmandatario, actualmente vive "con una gran expectativa, sin duda, y con preocupación también, porque la incertidumbre no ha desaparecido" sobre el futuro de Venezuela.

Aunque aseguró que "es un hecho claro que ha habido lo que se llama una violación del derecho internacional con la intervención de Estados Unidos en Venezuela", señaló que actualmente hay una "contradicción" al tratarse de un dictador.

“Estamos con una contradicción, primero, intentar sacar del poder no ya a un dictador como Maduro, que es, digamos, más un tirano que un dictador, siempre hago la diferencia o establezco la diferencia, porque Maduro no respeta ni las propias reglas de la constitución llamada bolivariana, es un tirano, es un narcotirano”, aseguró.

Asimismo, González se mostró expectante sobre el encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado en Washington:

“Espero que vaya razonablemente bien la reunión del jueves con María Corina Machado, que sin duda es la más representativa de los anhelos de la sociedad venezolana que conocemos hoy por persona interpuesta, porque no la dejaron ser la candidata, entre otras muchas cosas. Por tanto, habría que empezar a anticipar qué pasos se quieren dar para que Venezuela recupere su plena soberanía, recupere sus libertades, el dominio de sí mismo y recupere todas las libertades que ha perdido, que lleva perdida durante años”.

Según González, es primordial la recuperación de la soberanía venezolana que Maduro entregó a otros regímenes como el de Cuba.

“Maduro había entregado su soberanía, pero a cualquiera. Parte la había entregado a Cuba. Incluso su propia seguridad personal la confiaba a Cuba, no la confiaba a los venezolanos. Su propia seguridad personal. Por tanto, la soberanía la tenía, digamos, repartida con Cuba, Rusia, incluso lo que estamos viviendo ahora en Irán”, agregó.

“Maduro siempre estaba buscando, digamos, un protector. Que le ha fallado todo eso, es cierto. Pero lo que hablo de recuperación de soberanía, hablo de recuperación de fondo de la soberanía", dijo.

En cuanto al proceso de transición, el exmandatario aseguró que "hay unos cuantos pasos que son imprescindibles".

"Ahora estamos hablando de la liberación de presos políticos. Primero han liberado unos cuantos, pero no los han liberado. No han levantado sus procedimientos judiciales. Siguen estando incursos todas las limitaciones. Incluso tienen la desvergüenza de decir que salgan, pero que se callen, que no hablen. Por tanto, no se puede decir que estén liberados. Claro, los que se han ido del país a Italia o a España, teóricamente pueden considerar libres porque no van a venir a acogerlos aquí, pero siguen con los procedimientos judiciales", señaló.

Y reiteró que los delitos por los que se investiga al régimen deben seguir vigentes: “los delitos de lesa humanidad tienen que seguir su curso. Además, yo creo que no se deben amnistiar los delitos ligados a la narco-corrupción, a las operaciones de narco ligadas con las drogas, que es lo que tratan de juzgar en Estados Unidos con Nicolás Maduro fundamentalmente. Y yo creo que no se pueden, no se deben amnistiar, salvo que se devuelvan los recursos públicos que se han robado".

No obstante, pese al importante papel de Trump en la intervención a Venezuela, González se mostró escéptico sobre sus capacidades: "Marco Rubio por lo menos tiene una cabeza ordenada, que no es el caso del presidente Trump, si, como dice Marco Rubio, él sí puede decir lo que quiera, pero que haga lo que tiene que hacer", dijo.

A su juicio, entre los primeros pasos de la transición debe contemplarse que se debe disolver inmediata "lo que llaman en Venezuela los colectivos, los grupos irregulares, estos tipos que van en moto con armas largas, con metralletas, que aterran a la gente, que disparan. Esos, esa gente armada, esos colectivos que fundamentalmente controlan, sobre todo, controla Diosdado Cabello, eso debe ser disuelto, entregar las armas y que no haya nunca más esa parapolicía, porque para eso tienen la policía oficial, las fuerzas policiales oficiales".

Y aclaró: "la recuperación de la soberanía es para que el pueblo venezolano decida su propio futuro. Obviamente que tendrá una preferencia de relación con el mundo al que pertenece y del que le ha sacado el madurismo y el chavismo, que es el mundo latinoamericano y occidental”.

¿Debería haber elecciones o respetarse los resultados reales del 28 de julio de 2024?

“A eso me refiero de recuperación de la soberanía. Pero si eso, no hay un diseño de esos tres pasos que no se van a dar inmediatamente. No digo que reconozcan al que ganó las elecciones, que fue Edmundo González, en el mayor ejercicio de transferencia de confianza que he conocido en la historia. Porque en realidad Edmundo González no era el candidato, salvo que era el candidato porque no podía serlo María Corina Machado. Y cuando María Corina Machado pidió a la gente que votara al Mundo González, votó mayoritariamente a Edmundo González”, dijo.

González afirmó que el gobierno de Estados Unidos no puede tratar a María Corina Machado "como si no representara nada" y resaltó que espera que esto se corrija cuando Trump y la líder democrática venezolana se vean en la Casa Blanca este jueves.

"Porque se están jugando, Estados Unidos también, el apoyo del pueblo de Venezuela, que quiero que no olviden que es un pueblo muy orgulloso", indicó.

“Ese fenómeno es un fenómeno histórico sin precedentes en ninguna parte. Claro, no pueden tratar a María Corina Machado, espero que esto se corrija, cuando se vean en la Casa Blanca, como si no representara nada", sentenció

Sobre el régimen que quedó tras la captura de Maduro y lo que representan las cabezas de la dictadura que siguen frente al poder en Venezuela, dijo: "Yo quisiera que en este momento nos enfocáramos un segundo en el tema de la fuerza. Porque es verdad que ya Maduro no está. La cabeza más visible del régimen no está. Pero usted me mencionaba a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello también tiene 25 millones de recompensa por su cabeza. Está Vladimir Padrino, 15 millones, que es el ministro de Defensa. Es decir, son personas al lado de Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta muy influyente en todo el tema petrolero, en todo el tema del oro. Era básicamente la ministra del petróleo antes de la caída de Maduro, ahora ha asumido toda la dirección del país".

Para el exmandatario, es importante el desmonte de los colectivos chavistas, primera línea de violencia de la dictadura: “Si de verdad tienen un pacto con Delcy, que parece que es cierto, que lo tienen, pues lógicamente Delcy, vicepresidente, presidenta en funciones, tiene el poder para ordenar que se disuelvan los colectivos, si no, quien tiene el poder es Diosdado Cabello”.

Pero este no es el único eje, pues el país enfrenta un panorama complejo del que no se tiene certeza

“Antes de que el pueblo de Venezuela pierda la ilusión que se despertó con la caída o la salida de Maduro. Porque es mucho más difícil después recuperar la confianza. No digo que la cosa cambie mañana, que haya elecciones dentro de seis meses. Pero la gente tiene que ver que hay cambios sustanciales para poder salir a la calle con mayor tranquilidad. Para que no haya esa represión que dice, es una represión hoy limitada por el temor a un ataque que venga de fuera", mencionó.

Asimismo, los presos políticos siguen siendo otro eje de gran importancia para el futuro del país y la transición política: “Tienen más de mil presos políticos todavía. Y algo de presos políticos. Es que hay decenas de miles de personas con procedimientos judiciales".

“¿Qué es lo que está pasando con ese comercio de carne humana de presos que se ha vivido en Venezuela? Pero si pueden soltar a 50 y meter en la cárcel a 100, arbitrariamente. Pueden soltar a 500 y meter a otros 500. Pues es un comercio de carne humana y quien sea capaz de jugar ese juego, pierde la dignidad humana, sea el que sea".

"¿Cómo agradecer? Delcy o a su hermano, el presidente de la Cámara, soltando presos. ¿Cómo es posible en un país con una mínima institucionalidad? ¿Cómo es posible que la gente le diga muchas gracias por soltarlo, pero gracias por soltar al que no tenía que estar en la cárcel? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para dar las gracias? Porque pongan en libertad a quien no hay ningún fundamento para tener encerrado en la cárcel”, señaló el integrante del grupo IDEA.

¿Está inclinado a que se respete esas elecciones del 28 de julio o usted estaría de acuerdo en que hay unas nuevas elecciones, un nuevo proceso electoral, pero que esta vez sí lo encabece la mismísima María Corina Machado, Premio Nobel de Paz?

“Yo creo que el restablecimiento de la legalidad de un fraude electoral manifiesto no va a ser un camino transitable, por tanto, no me empeño en eso. Lo que digo es que tiene que haber un proceso que nos lleve elecciones libres. Elecciones en las que María Corina Machado no tenga que elegir a una persona que la sustituya primero y cuando la inhabilitan también a otra persona como Mundo González. Repito, es la mayor transferencia de confianza que he conocido en la historia. Nunca he conocido un fenómeno como ese. Que una persona que no la dejan competir designe a otra persona y esa persona se lleve la inmensa mayoría de los votos porque la María Corina ha delegado en ello", aseveró.

"Lo que tienen que tener es una mínima claridad de por dónde va a ir este proceso y una garantía de que la gente no va a seguir siendo encarcelada, perseguida, humillada. Por favor, que liberen a los presos políticos y la gente que hay presa del exilio”, dijo.